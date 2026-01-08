×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lula da Silva
Lula da Silva

Lula veta la ley que aminora la pena de Bolsonaro y otros condenados por el golpe

La negativa del mandatario se firmó durante el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes perpetrado por simpatizantes de Bolsonaro

    Expandir imagen
    Lula veta la ley que aminora la pena de Bolsonaro y otros condenados por el golpe
    Lula da Silva, vetó de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca aminorar las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonar. (EFE)

    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca aminorar las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.

    Tercer aniversario

    La negativa del mandatario se firmó durante un acto conmemorativo celebrado en Brasilia, en el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes perpetrado por simpatizantes de Bolsonaro.

    • El veto de Lula puede ser derrumbado por el mismo Congreso Nacional, quien está en condiciones de aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario. 
    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 