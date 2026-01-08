Lula veta la ley que aminora la pena de Bolsonaro y otros condenados por el golpe

Lula da Silva, vetó de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca aminorar las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonar. ( EFE )

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca aminorar las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.

Tercer aniversario

La negativa del mandatario se firmó durante un acto conmemorativo celebrado en Brasilia, en el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes perpetrado por simpatizantes de Bolsonaro.

El veto de Lula puede ser derrumbado por el mismo Congreso Nacional, quien está en condiciones de aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario.