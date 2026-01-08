×
PRESOS POLÍTICOS
PRESOS POLÍTICOS

La oposición mayoritaria de Venezuela saluda liberaciones de presos políticos

Las liberaciones ocurren tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, sobre la excarcelación de presos políticos en el país

    La oposición mayoritaria de Venezuela saluda liberaciones de presos políticos
    Un prespo político venezolano liberado. (FUENTE EXTERNA)

    La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), celebró este jueves la liberación de los dirigentes políticos Enrique Márquez y Biagio Pilieri, así como de la activista Rocío San Miguel y de otros cuatro ciudadanos españoles.

    "Esperamos que en los próximos minutos se materialicen más liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos, ya que hasta ahora solo tenemos confirmación de la liberación de siete ciudadanos", señaló la PUD en una publicación en X.

    Las liberaciones ocurren tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, sobre la excarcelación de presos políticos en el país.

