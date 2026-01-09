Un colaborador del Pollo Carvajal arrestado en Catar a petición de un juez español

El venezolano Said Aurelio Cabrera Abraham, considerado estrecho colaborador del exjefe de Inteligencia chavista Hugo Armando Carvajal, el Pollo Carvajal, ha sido arrestado en Catar. ( FUENTE EXTERNA )

Según adelantó el periódico El País y confirmaron a EFE fuentes jurídicas, la policía catarí logró apresar a este exmilitar el pasado 9 de diciembre a petición de la justicia española, que lo investiga por un complejo entramado de blanqueo y al menos dos operaciones para saquear fondos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Una de ellas consistió en la compra de vehículos por el doble de su valor, y la otra fue la implantación de un sistema de videovigilancia, cuyos fondos, más de seis millones de euros, supuestamente acabaron en cuentas bajo su control.

Delitos de narcotráfico

La investigación sobre este exmilitar venezolano Cabrera Abraham se encuadra en la causa que abrió la Audiencia Nacional en 2021, y que se declaró secreta, a raíz de las confesiones voluntarias del Pollo Carvajal antes de que fuera extraditado de España a Estados Unidos por delitos de narcotráfico relacionados con el cártel de los Soles.

Carvajal aportó entonces documentación al juez español Manuel García Castellón, ahora jubilado, sobre supuestas irregularidades en pagos de PDVSA a personas vinculadas al régimen chavista y a exdirigentes del partido español de izquierdas Podemos como Juan Carlos Monedero.

En esta causa, y sobre la supuesta venta fraudulenta de autos, fue detenido en 2024 el empresario venezolano José Roberto Rincón y otra persona en una operación contra el blanqueo de fondos vinculados al régimen de Venezuela, en la que se practicaron cuatro registros en zonas de lujo de Madrid.

El padre de José Roberto Rincón Bravo, el magnate Roberto Rincón, está investigado en EE. UU. por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de la petrolera estatal venezolana.

En aquella operación, según El País, también fue registrado un inmueble de Said Cabrera en Portugal, si bien no se dio entonces con su paradero y la justicia ordenó su detención a efectos de extradición.