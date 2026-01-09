Venezuela libera "número importante" de presos por razones políticas

Familiares de los presos políticos se abrazan a las afueras del centro penitenciario Rodeo I. ( EFE/ RONALD PEÑA R. )

Un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, son liberados en Venezuela, anunció ayer el jefe del Parlamento, sin dar mayores detalles.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturaron al mandatario depuesto Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Ambos se encuentran en Nueva York, donde se enfrentan a la justicia por varios cargos, incluido narcotráfico.

"Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", señaló en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.

El jefe parlamentario agradeció al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Catar, "que de manera presta atendieron el llamado" de la presidenta interina, precisó.

La ONG Foro Penal contabiliza 863 presos políticos en Venezuela hasta el 29 de diciembre pasado, de ellos 175 son militares.

Españoles liberados

De momento solo se ha confirmado la identidad de cinco personas con la nacionalidad española, que ya vuelan a su país, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Los españoles liberados son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Tras la captura de Nicolás Maduro, España emitió una nota para pedir al Gobierno de Delcy Rodríguez la liberación inmediata de los presos políticos españoles en el país.

Entre 14 y 20 españoles se encontraban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025.

Reacciones

La Casa Blanca aseguró que la liberación de presos políticos es un "ejemplo de cómo el presidente (Trump) está usando máxima influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y venezolano", informó Anna Kelly, portavoz para asuntos internacionales del Ejecutivo.

De su lado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el surinamés Albert Ramdin, calificó ayer como una "buena noticia" los anuncios de liberaciones de detenidos y expresó su expectativa de que beneficien a "todas las personas detenidas injustamente".

Mientras que la líder opositora María Corina Machado describió la liberación como "un acto de restitución moral" en un mensaje dirigido a las familias de los detenidos.

Esperan liberaciones "masivas" Los familiares de los presos políticos en Venezuela dijeron que esperan que las liberaciones de estos detenidos sean "masivas" porque, argumentaron, "todos" estos detenidos presentan condiciones de salud, tanto físicas como mentales, que deben ser atendidas. "Pidiéndole a Dios que realmente sea una liberación masiva y completa (...) y lo ideal es que no se reduzca a solo un grupo, sino que las cárceles se abran para todos", señaló Margareth Baduel, activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

