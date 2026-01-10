Caricom urge al consenso en Haití antes del fin del mandato del Consejo de Transición

a Comunidad del Caribe (Caricom) urgió este viernes a las partes haitianas a lograr "un acuerdo consensuado" antes del 7 de febrero. ( FUENTE EXTERNA )

La Comunidad del Caribe (Caricom) urgió este viernes a las partes haitianas a lograr "un acuerdo consensuado" antes del fin del mandato del Consejo de Transición el próximo 7 de febrero.

Así se expresaron en un comunicado el Grupo de Personas Eminentes (EPG, en inglés) de Caricom, integrado por veteranos políticos caribeños que han estado mediando entre las partes haitianas para ayudar a alcanzar acuerdos para salir de la crisis.

"Dados los constantes esfuerzos de Caricom y la comunidad internacional para apoyar un proceso liderado por Haití, el EPG expresa su profunda preocupación por la lentitud de las partes para encontrar puntos de acuerdo y unirse en torno a un acuerdo consensuado sobre un proceso de transición alternativo", señaló el grupo.

El EPG instó a las partes interesadas a "demostrar patriotismo por encima de cualquier otro sentimiento si los haitianos han de determinar su propio destino".

"Es vital que las partes interesadas, la sociedad civil y el pueblo de Haití alcancen un consenso antes del 7 de febrero de 2026. De no lograrlo, podrían producirse repercusiones indeseadas. Por lo tanto, ¡el tiempo apremia!", concluyó el texto.

Haití, que es miembro de Caricom, una organización caribeña integrada por un total de 15 países, atraviesa desde hace años una profunda crisis que se ha agravado a causa de la violencia que imponen las bandas armadas.

Muertes

Más de 16,000 personas han muerto por la violencia de las bandas armadas en Haití desde inicios de 2022 hasta octubre de 2025 y más de 1,4 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares el año pasado a causa de la violencia, la cifra más alta jamás registrada en el país, según datos de organismos internacionales.

Te puede interesar Caricom pide "hablar con una sola voz y actuar con madurez" ante tensiones en el Caribe