Presidente electo de Honduras viaja a EE. UU.

Nasry 'Tito' Asfura, viajó este domingo a Estados Unidos, donde el lunes será recibido en Washington por altos cargos del BID ( EFE )

El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, viajó este domingo a Estados Unidos, donde el lunes será recibido en Washington por altos cargos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informó a EFE una fuente cercana al líder político del conservador Partido Nacional.

La misma fuente indicó que desconoce la agenda de Asfura en Washington, pero que es posible que también se reúna con altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, le expresó su apoyo públicamente cuando faltaban tres días para que se celebraran las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Según versiones extraoficiales, Asfura sería acompañado por un reducido número de sus más cercanos colaboradores, entre los que figura la excanciller hondureña Mireya Agüero.

Asfura, quien no es dado a actos protocolarios, fue declarado presidente electo el 24 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras unos comicios que fueron empañados por un lento escrutinio, entre acusaciones de irregularidades.

El escrutinio finalizó el 30 de ese mismo mes en el límite legal, cuando se dieron a conocer los resultados para alcaldías y diputados, quedando algunas actas electorales sin escrutar por presentar inconsistencias.

Las actas con inconsistencias fueron trasladadas al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que tiene hasta el próximo día 20 para dar a conocer su resolución, que será inapelable, una semana antes de la toma de posesión prevista para el 27 de enero.

El nuevo presidente electo de Honduras, ganador de unos comicios cuyos resultados no reconoce el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), viajó a Estados Unidos un día después de que el Gobierno que preside Xiomara Castro ordenó, tras una sesión del Consejo de Ministros a la que ella convocó, que el CNE haga un nuevo conteo, "voto por voto", de las elecciones de noviembre.

La iniciativa de un nuevo conteo salió del presidente de la junta directiva del Parlamento, Luis Redondo, militante de Libre, en una sesión con una minoría de diputados, entre titulares y suplentes del Partido Libre, negándole el ingreso a más de 70 diputados de las principales fuerzas de oposición, según sus propias denuncias.

Redondo, quien buscaba ser reelegido como diputado por Libre, no recibió los votos suficientes para repetir en el Parlamento, y el sábado advirtió que si el CNE no hace un nuevo conteo "voto por voto", de más de 19,000 actas electorales, lo hará el poder Legislativo, aun cuando el ente electoral, que es autónomo, ya dio a conocer los resultados.

La semana pasada Asfura anunció que tenía previsto viajar a Estados Unidos para estrechar las relaciones con ese país, que es el principal socio comercial de Honduras.

Acercamiento con Israel

Dijo además que buscará un acercamiento con Israel, por los adelantos que tiene ese país en temas como la agricultura, dejando entrever que viajaría a ese país.

Con la toma de posesión de Asfura finalizará el mandato de cuatro años de Castro, quien el 18 de diciembre dijo que reconocerá los resultados del CNE.