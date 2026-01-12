Alemania exige la libertad de artistas, escritores y periodistas presos en Venezuela

El ministro de Estado para la Cultura de Alemania, Wolfram Weimer, asiste a una conferencia de prensa tras una reunión en la Cancillería, en Berlín, Alemania, el 12 de enero de 2026. Weimer, invitó a artistas y periodistas de Venezuela a un diálogo en la Cancillería de Alemania. ( EFE )

El ministro alemán de Cultura y Medios, Wolfram Weimer, exigió este lunes la inmediata liberación de artistas, escritores y periodistas presos en Venezuela, y garantías de libertad de expresión para la oposición, los medios y en el ámbito artístico, como primer paso en el camino hacia la democracia.

"Exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos, en particular de los artistas, escritores y periodistas perseguidos", dijo el ministro tras reunirse en la Cancillería alemana con artistas y reporteros venezolanos que abandonaron su país y eligieron Alemania como lugar de exilio, según recoge un comunicado.

Subrayó, además, que garantizar de inmediato la libertad de expresión, de prensa y artística "debería ser un primer paso en el camino hacia la democracia".

"Los sistemas autoritarios temen al periodismo y al arte. Los que ostentan el poder temen que los periodistas pongan de manifiesto el abuso de poder y documenten la represión violenta. El arte contradice la propaganda y abre espacios de libertad y posibilidades. Ambos son indispensables para una democracia", afirmó.

Añadió que para el futuro, Venezuela necesita elecciones libres, justas y verificables, una oposición democrática capaz de actuar y, sobre todo, la protección de los medios independientes y los espacios culturales.

"Sin libertad de prensa y artística no hay democracia. Es precisamente aquí donde hay que empezar, a nivel político, diplomático y mediante el apoyo concreto a aquellos que defienden estos valores", resaltó.

En este sentido, subrayó su apoyo a la lucha de la oposición y de los "numerosos y valientes creadores culturales y profesionales de los medios de comunicación" por la democracia y los derechos humanos.

"Venezuela necesita ahora libertad, democracia y derechos humanos", dijo, y agregó que el pueblo venezolano tiene derecho a un futuro libre, autónomo y democrático para su país.

El comunicado alude a los años que Venezuela lleva caracterizándose por una represión sistemática, procesos políticos manipulados y restricciones masivas a la libertad de prensa y artística, el silenciamiento de la oposición, la intimidación de los medios independientes y el encarcelamiento o huida de los creadores culturales críticos.

En la clasificación de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, Venezuela ocupó el año pasado el puesto 160 de 180 países, resalta.

Refugiados y exiliados

Muchos de los refugiados de los millones de personas que se han visto obligados a exiliarse huyendo de un gobierno que "ha arruinado el país" y reprimido brutalmente el arte, la cultura y los medios, se han comprometido ahora con la liberación de su patria, agrega.

"El movimiento en el exilio por la democracia merece nuestro apoyo. Muchos siguen teniendo miedo, también en el exilio, de expresar libremente sus opiniones porque temen represalias contra sus familias en Venezuela", advirtió Weimer.