×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Amenaza a candidato paraguayo
Amenaza a candidato paraguayo

Amenazan de muerte a candidato a presidencia del paraguayo Cerro Porteño, denuncia abogado

El empresario Carlos Rejala denunció haber recibido llamadas intimidatorias para que abandone la contienda electoral

    Expandir imagen
    Amenazan de muerte a candidato a presidencia del paraguayo Cerro Porteño, denuncia abogado
    El empresario Carlos Rejala. (FUENTE EXTERNA)

    El empresario Carlos Rejala, uno de los dos candidatos a la presidencia del club paraguayo Cerro Porteño, recibió amenazas de muerte de parte de desconocidos que lo llamaron a su teléfono personal y lo instaron a abandonar la contienda electoral, denunció este martes su abogado, Santiago Lovera.

    El hecho ocurrió el pasado viernes, dijo el defensor de Rejala durante una entrevista con el medio Pop&Rock 99.5 FM, pero no fue hasta hoy que se presentó la denuncia ante una comisaría de la ciudad de San Bernardino, del departamento de Cordillera (centro), y ante la Fiscalía de Paraguay.

    Lovera apuntó que el empresario continuará en carrera por la presidencia de Cerro Porteño, que este 2026 defiende los títulos de Supercopa y de liga local que ganó bajo el timón del uruguayo Jorge Bava, y aspira a trascender en la Copa Libertadores.

    "Me dijo que no se iba a dejar amedrentar por su pasión por Cerro Porteño y para no dejar un precedente nefasto, que ante una llamada de amenaza una persona abandone un derecho electivo que tiene", agregó.

    El abogado también señaló que pidió a la Fiscalía que solicite ante las telefónicas que operan en Paraguay las llamadas que salieron y entraron a la línea desde la que se contactó a Rejala, que se presentó a candidato del ´Ciclón de Barrio Obrero´ en noviembre pasado.

    Sobre los comicios 

    Los comicios para escoger al nuevo presidente de Cerro Porteño se celebrarán el venidero sábado 31 de enero, de acuerdo al cronograma establecido por el propio club.

    • El también empresario Blas Reguera, cercano a la actual directiva del club, es el otro candidato que disputa la Presidencia del club.
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 