Hija de González Urrutia denuncia falta de higiene en cárcel donde presume está su esposo

Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, denunció este martes la falta de higiene y condiciones en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), donde presume está su esposo, Rafael Tudares, quien fue detenido en enero de 2025.

A través de su cuenta en X, Mariana González indicó que, según reportes, en Rodeo I las "celdas que miden 2 x 2 metros", las camas son de cemento y están "bloqueadas por una puerta metálica" o por "una santamaría negra (portón metálico que sube y baja enrollándose), con una pequeña abertura por donde se pasa la comida".

Asimismo, prosiguió, las celdas no tienen ventilación y están hacinadas y quienes están allí "deben hacer sus necesidades fisiológicas en un hueco o letrina dentro de la celda, ubicado al lado de la cama de cemento".

"En el mismo espacio donde duermen, donde se bañan con agua racionada, donde comen. Sin privacidad. Sin higiene. Respirando el mismo aire cargado de desechos, humedad y encierro", aseguró Mariana González.

Sin embargo, para ella "lo más devastador no es solo lo físico", sino la incomunicación que asegura sufre su esposo, quien permanece, desde hace 371 días, "sin una llamada, sin una visita, sin saber de sus hijos, de su familia, del mundo exterior".

"Desaparición forzada"

Por tanto, afirmó que Tudares se encuentra en "desaparición forzada", ya que asegura desconocer el paradero de su esposo, aunque presume que está en el Rodeo I, según información que ha recibido.

El pasado jueves, Mariana González dijo no tener novedades sobre la situación de su esposo, después de que el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de "un número importante" de presos políticos en el país.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez -también liberado-.

