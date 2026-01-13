Presidenta de Honduras cancela nombramiento de altos cargos previo a transición

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le ordenó este martes a todos los ministros, viceministros y directores de instituciones que pasen a recoger su acuerdo de cancelación como altos funcionarios, cuyas funciones concluirán el 27 de enero, cuando asumirá el nuevo presidente electo del país, Nasry 'Tito' Asfura.

La primera ministra en acatar la ordenanza fue la de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, quien dijo a los periodistas que, por ser cargos de confianza nombrados por la presidenta, los altos funcionarios no pueden reclamar prestaciones laborales.

La disposición oficial supone la confirmación de la transición de poderes, con la investidura de Asfura, del conservador Partido Nacional, ganador de las elecciones del pasado 30 de noviembre.

Por razones que el Gobierno que preside Castro no ha informado, a dos semanas de que asuma Asfura no se ha conformado la comisión de transición que, tradicionalmente, cada vez que se oficializa al nuevo presidente electo por parte del organismo electoral, se crea para los preparativos de la investidura.

La comisión de transición es integrada con funcionarios del Gobierno saliente y representantes de la nueva Administración que asumirá para los próximos cuatro años.

La elección de Asfura fue empañada por denuncias de "fraude" de los candidatos de los opositores Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), y Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal.

Se suma una petición del presidente de la junta directiva del Parlamento, Luis Redondo, militante de Libre, de que se haga un nuevo escrutinio, "voto por voto", de más de 19,000 actas electorales.

Esta petición fue realizada aún cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer en diciembre los resultados oficiales, aunque quedaron pendientes algunas actas con inconsistencias que pasaron al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), para un escrutinio especial.

Redondo advirtió el pasado viernes que si el CNE se niega a hacer el nuevo conteo, entonces lo hará el Parlamento, lo que juristas, opositores políticos y analistas consideran improcedente porque ya hay una declaración oficial y el ente electoral es autónomo e independiente de los tres poderes del Estado.

La iniciativa de Redondo, aprobada por un reducido número de diputados oficialistas fue sancionada por la presidenta hondureña, aún cuando el 18 de diciembre afirmó que respetaría los resultados del CNE.

Según el CNE, Asfura, quien es apoyado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, ganó las elecciones con el 40.27 % de los votos, seguido por Nasralla con el 39.53 %, mientras que Moncada quedó relegada en el tercer lugar con el 19.19 %.

Debido a la falta de una junta de transición, la prensa no se ha podido acreditar para la cobertura de la toma de posesión de Asfura, quien ha dicho que quiere una ceremonia sencilla y austera, en la sede del Parlamento.

Tradicionalmente, la investidura de los gobernantes se ha hecho en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, con capacidad para 40,000 personas.

Hasta ahora se desconoce si a la investidura de Asfura asistirán presidentes de otros países.

El pasado 10 de enero, la Oficina del Presidente Electo expresó "su disposición para que, a la brevedad posible, se realicen contactos al más alto nivel, con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y la cooperación bilateral y multilateral".