Nayib Bukele propone pago extra del 50 % del salario a trabajadores en enero

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, posa en el aeropuerto Juan Santamaria este martes, en San José (Costa Rica). ( EFE )

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para otorgar a los trabajadores un pago extraordinario equivalente al 50 % del salario mensual, correspondiente a la primera quincena de enero, como una medida para fortalecer el ingreso de las familias y estimular la economía en ese mes.

La iniciativa, denominada Ley Quincena 25, contempla un ingreso complementario que deberá pagarse entre el 15 y el 25 de enero a trabajadores de los sectores público y privado que devenguen hasta 1,500 dólares mensuales.

Según explicó el mandatario en un mensaje publicado en la red social X, este pago adicional estará exento del impuesto sobre la renta, del seguro social y de la cotización al sistema de ahorro para pensiones, lo que implicaría que el monto se entregue de forma íntegra a los beneficiarios.

Hoy presentamos a la Asamblea Legislativa la Ley Quincena 25.



Es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares.



La Quincena 25 es un ingreso... pic.twitter.com/QdAr9z8hZK — Nayib Bukele (@nayibbukele) January 14, 2026

Bukele indicó que a partir de enero de 2026 el Gobierno será el primero en aplicar la medida con todos los empleados públicos. En el caso del sector privado, la implementación será gradual y, según el presidente, estará orientada a proteger el empleo.

Para el año 2025, el pago extraordinario será voluntario para las empresas privadas, aunque contará con un incentivo fiscal. De acuerdo con la propuesta, las empresas que otorguen este beneficio podrán deducir el 100 % del monto pagado del impuesto sobre la renta en 2026.

Un video explicativo compartido por el propio mandatario señala que a partir de 2027 el pago será obligatorio para las empresas privadas, una vez concluida la etapa de aplicación voluntaria.

Te puede interesar Empresa estadounidense construirá en El Salvador un cable submarino y Bukele lo celebra

Aliviar la carga económica

Bukele sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de aliviar la carga económica que enfrentan muchas familias en el mes de enero, tradicionalmente considerado uno de los más difíciles en términos financieros, al tiempo que busca dinamizar el consumo interno.

La propuesta fue enviada al Congreso, donde el oficialismo cuenta con una amplia mayoría, por lo que se espera que el proyecto sea conocido en las próximas sesiones legislativas.