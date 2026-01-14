×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El Salvador
El Salvador

El Congreso aprueba pago extra del 50% del salario a trabajadores de El Salvador en enero

El pago extra será entregado entre el 15 y el 25 de enero a los empleados del sector público y privado, cuyo salario mensual no sea mayor a 1,500 dólares

    Expandir imagen
    El Congreso aprueba pago extra del 50% del salario a trabajadores de El Salvador en enero
    La propuesta fue hecha por el presidente Nayib Bukele. (FUENTE EXTERNA)

    a Asamblea Legislativa de El Salvador, liderada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este miércoles una ley, propuesta por el presidente Nayib Bukele, para otorgar a los trabajadores un pago extra en enero equivalente al 50 % del salario mensual, beneficio que será obligación para el sector público y voluntario -este año- para la empresa privada.

    La ley denominada Quincena 25 fue aprobada con los votos de 59 diputados de 60 en el Congreso, incluyendo los votos de las diputadas de oposición Marcela Villatoro y Claudia Ortiz.

    De acuerdo con el decreto leído, durante la sesión plenaria de este miércoles, el pago extra será entregado entre el 15 y el 25 de enero a los empleados del sector público y privado, cuyo salario mensual no sea mayor a 1,500 dólares.

    RELACIONADAS

    La ley aprobada establece que el catalogado beneficio será obligación en las instituciones públicas, y voluntario solamente este año para la empresa privada que de entregarlo podrán aplicar a excepciones fiscales.

    La diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), señaló que lo aprobado es un "beneficio económicamente positivo para una parte de la población salvadoreña, ya que no beneficiará a todo El Salvador".

    Apuntó que el Gobierno debe de invertir "70 millones de dólares para este pago extra de 195,000 empleados públicos" y explicó que "solamente el 30 % cuenta con un empleo formal, de los que el 20 % ganan (tienen un sueldo) menos de 1,500 dólares, por lo que más de un 50 % de las personas no se verán beneficiadas".

    De acuerdo con el presidente Bukele, la ley "es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares", escribió la noche del martes en X.

    Diputados oficialistas, por su parte, señalaron que la ley serviría también para "dinamizar" la economía del país, pero sin profundizar en qué forma. 

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 