Homicidios en Venezuela

Delcy Rodríguez destaca una bajada de los homicidios en 2025: "Venezuela está segura"

La presidenta encargada ofreció estas cifras en la rendición de la memoria y cuenta del Gobierno y en nombre de Nicolás Maduro

    Expandir imagen
    Delcy Rodríguez destaca una bajada de los homicidios en 2025: Venezuela está segura
    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), camina junto al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez (i), y el ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), este jueves, en Caracas (Venezuela). (EFE/ RONALD PEÑA R.)

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves ante la Asamblea Nacional que el país registró una tasa de 3 homicidios por cada 100,000 habitantes durante el año 2025, un indicador inferior a los 4,1 de 2024.

    "Venezuela está tranquila, en calma, segura y alcanzamos 3 homicidios por cada 100,000 habitantes", manifestó Rodríguez.

    La presidenta encargada ofreció estas cifras en la rendición de la memoria y cuenta del Gobierno y en nombre de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas y permanece detenido en New York.

    Asimismo, Rodríguez subrayó que 2025 fue "un muy buen año" a pesar de "bloqueo naval" y las "restricciones externas", en referencia al despliegue militar en el mar Caribe de Estados Unidos, que Maduro había denunciado como un intento de sacarlo del poder.

    Medidas de prevención 

    En noviembre de 2025, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó a que se instalen cámaras en la "mayor cantidad del territorio" nacional, con el fin de prevenir delitos y emergencias.

    Durante un acto desde el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello pidió entonces a los alcaldes de Venezuela "hablar con comerciantes" y con "quien tenga alguna empresa" para pedirles que sus cámaras internas "apunten hacia la calle, hacia sus alrededores".

    En enero del año pasado, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, Douglas Rico, informó que la nación caribeña registró en 2024 una tasa de homicidios de 4.1 por cada 100,000 habitantes.

    • Varias ONG, como Provea, han denunciado "la revisión ilegal de celulares" por parte de "policías y militares", lo que -añadió- se ha "convertido en un abuso común" y que "no es normal tener que borrar mensajes, fotos, redes o cualquier contenido por miedo a que sea 'subversivo'". 
