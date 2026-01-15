La ONG Prisoners Defenders cifra en 1,197 el total de presos políticos en Cuba en 2025

Personas caminan por una calle este miércoles, en La Habana (Cuba). Las amenazas de Trump a Cuba tras la intervención estadounidense en Caracas no han afectado el día a día de la mayoría de habaneros, que explican no creer que Washington vaya a atacar la isla, aunque alguno ve una oportunidad para el cambio ( EFE )

La ONG Prisoners Defenders (PD) cifró este jueves en 1.197 el total de presos por motivos políticos en Cuba al cierre de 2025, cinco más que en noviembre.

La organización, con sede en Madrid, añadió diez nombres a su listado de presos por motivos políticos y precisó que cinco reclusos salieron de la cárcel tras "cumplir íntegramente sus condenas".

En el conjunto de 2025, su registro sumó un total de 134 nuevos presos, con un promedio de más de 11 cada mes.

En tanto, el reporte mensual de PD identificó a 464 personas del registro con "patologías médicas graves" y 42 con problemas de salud mental, todos ellos "sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado".

La oenegé, uno de los referentes en el registro de presos por motivos políticos en Cuba, añadió que 32 menores de edad siguen en la lista, de los que 16 "han sido ya condenados por sedición" con una pena media de cinco años de privación de libertad.

Alertó además de que un total de 219 personas han sido condenadas por sedición, cuando en la mayoría de los casos participaron en protestas pacíficas, y agregó que todos "ya han sido sentenciados a un promedio de diez años de privación de libertad cada uno".

Desde julio de 2021, cuando se registraron en la isla las mayores protestas antigubernamentales en décadas, un total de 1.935 personas pasaron por la cárcel por motivos que PD define como políticos.

Interrogantes tras inicio de liberación de presos

Medios internacionales se hicieron eco desde ayer del inicio de la liberación de presos políticos, con el destacado de que una buena parte de los que serán liberados en estos días en Cuba son los presos detenidos tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Una represión que frenó las manifestaciones, pero no el descontento social.

"Siguen entrando cientos de presos políticos a las cárceles cubanas. Lo que pasa es que como no son tantos de golpe, como fue a raíz de las protestas, quizás no llamen tanto la atención, pero sí el presidio político en Cuba sigue engrosando de nuevos presos", subrayó el secretario general del Movimiento Cubano Reflexión, según la publicación de RFI.