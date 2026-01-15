Rodrigo Paz advierte con encarcelar a quienes usen dinamitas en manifestaciones en Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lanzó la advertencia sobre el uso de dinamita en medio de un clima de tensión política tras protestas recientes. ( EFE )

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió este jueves con encarcelar a quienes usen dinamitas en futuras manifestaciones, como ocurrió recientemente en las protestas sindicales contra el decreto que retiró la subvención de los combustibles que rigió por más de 20 años.

En un contacto con medios en La Paz, el mandatario se refirió al asunto al ser consultado por distintas iniciativas parlamentarias que buscan sancionar los bloqueos de carreteras por las millonarias pérdidas y perjuicios que ocasiona esta forma de protesta, aplicada también recientemente contra el citado decreto.

Paz sostuvo que "todo el mundo tiene derecho a protestar, no se puede prohibir protestar", pero lo que no se puede es "hacernos daño entre bolivianos".

"Lo que no acepto y quiero decirlo con mucha firmeza, en futuras movilizaciones el que use un cachorro (carga pequeña) de dinamita y ponga en riesgo la vida de un boliviano se va a ir a la cárcel. Todo el mundo tiene derecho a protestar y a reclamar, eso es constitucional, lo que no puedo es poner en riesgo tu vida", manifestó.

El gobernante afirmó que "no es correcto" usar dinamita "para meterle miedo al conjunto de la sociedad" e insistió en que "es la última vez" que algo así "va a pasar".

"La próxima, aquellos que usen cachorros de dinamita y le hacen daño a otro boliviano se irán a la cárcel. Es como corrupción, es lo mismo que la corrupción, le estás haciendo daño a la patria", añadió.

El reciente conflicto se solucionó con la abrogación del decreto 5503 y la emisión de una nueva norma que ratificó el retiro de la subvención de los combustibles y eliminó otras disposiciones que fueron rechazadas por la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, y las federaciones de campesinos.

Desde el 22 de diciembre, la COB y los sindicatos campesinos, que fueron aliados políticos de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), realizaron protestas callejeras que fueron escalando hasta llegar a los bloqueos de carreteras que duraron una semana y que se levantaron entre el domingo y martes, tras la emisión del nuevo decreto.

La dinamita protagoniza protestas

En las protestas en La Paz, protagonizadas sobre todo por mineros que trabajan para el Estado, abundaron las detonaciones de dinamitas al paso de las marchas y también los manifestantes lanzaron explosivos contra los policías antidisturbios que resguardaban los ingresos a la plaza Murillo, donde están la casa de Gobierno y el Legislativo.

Si bien la dinamita es usada en algunas movilizaciones como una especie de anuncio del paso de una protesta en la que muchas veces se previene sobre su uso, también ha sido utilizada para provocar daños en situaciones de máxima tensión, como en conflictos que hubo entre mineros asalariados y los que operan bajo el sistema de cooperativas.

La verificadora Bolivia Verifica informó recientemente que en el país no hay una regulación clara, ni específica sobre el uso de la dinamita en manifestaciones, pese a los intentos para prohibir esta práctica que los sindicatos defienden como "simbólica".