Delcy Rodríguez reconfigura el gabinete de Venezuela tras la captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inició una reestructuración profunda de su gabinete con nombramientos en áreas estratégicas como seguridad, economía, transporte y comunicación, y con una decisión de alto impacto político: la salida del empresario Alex Saab de la estructura ministerial.

Rodríguez, quien antes de la captura de Nicolás Maduro ejercía como vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, aún no ha designado reemplazos para esas dos carteras mientras asume la jefatura del Estado. Sin embargo, en las últimas dos semanas concretó al menos siete movimientos que redibujan el mapa del poder dentro del chavismo.

Fusión de ministerios y salida de Saab

El cambio más llamativo fue la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una "nueva instancia" que será dirigida por Luis Villegas. Con esa medida, Saab quedó fuera del gabinete.

El empresario colombiano, cercano a Maduro, fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por conspiración para lavado de dinero y por actuar como supuesto testaferro del Gobierno venezolano.

Permaneció preso desde 2021 hasta diciembre de 2023, cuando fue liberado tras un perdón presidencial firmado por Joe Biden. Maduro lo había nombrado ministro en octubre de 2024, pero su paso por el cargo terminó abruptamente con la llegada de Rodríguez al poder.

Los nuevos protagonistas

Luis Villegas, teniente coronel retirado con formación en la Gendarmería argentina, asume el nuevo ministerio unificado. Había sido designado por Maduro como ministro de Comercio en febrero de 2024 y antes se desempeñó como viceministro de Seguimiento y Control del Comercio y la Distribución.

Aníbal Coronado, vicealmirante y exministro del Despacho de la Presidencia, fue nombrado titular de Transporte. Su designación se produjo apenas días después de haber asumido la cartera de Ecosocialismo. Coronado fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por su presunto papel en acciones consideradas antidemocráticas tras las elecciones presidenciales de julio de ese año.

En el área comunicacional, la presidenta encargada apostó por Miguel Pérez Pirela, filósofo formado en La Sorbona y fundador del medio pro gubernamental La Iguana TV. Sustituye a Freddy Ñáñez, quien pasó a dirigir el Ministerio de Ecosocialismo.

Ñáñez, también sancionado por Washington, fue la cara de la narrativa oficial durante los años de mayor confrontación con la oposición.

Para el estratégico Despacho de la Presidencia fue designado el capitán Juan Escalona, antiguo edecán de Hugo Chávez y posteriormente integrante del anillo de seguridad de Maduro y de Cilia Flores, también detenida en la operación del 3 de enero.

En el ámbito de inteligencia y seguridad, Rodríguez recurrió a un viejo conocido del sistema: el general Gustavo González López. El exdirector del Sebin y figura señalada en informes de la ONU por presuntas violaciones de derechos humanos, quedó al frente de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El reacomodo económico se completó con la designación de Calixto Ortega como vicepresidente de Economía Sectorial, cargo que ocupaba la propia Delcy Rodríguez. Ortega dirigió el Banco Central de Venezuela entre 2018 y 2025 y cuenta con trayectoria en PDVSA y en la filial Citgo.

Un gabinete marcado por sanciones

Varios de los nuevos funcionarios arrastran sanciones internacionales y un historial ligado a la etapa más dura del chavismo. El perfil de los designados revela una mezcla de cuadros militares, operadores comunicacionales y técnicos financieros con experiencia en el aparato estatal.

La reestructuración ocurre en medio de la transición abierta tras la captura de Maduro y de las negociaciones que el gobierno interino mantiene con Estados Unidos.

La exclusión de Saab, figura simbólica del círculo económico del antiguo mandatario, ha sido interpretada como un gesto hacia Washington y como un intento de Delcy Rodríguez de construir un equipo propio.

Con estos movimientos, la presidenta encargada consolida un gabinete que combina continuidad y ajustes, mientras mantiene vacantes dos posiciones clave: la vicepresidencia ejecutiva y el Ministerio de Hidrocarburos, centros neurálgicos del poder venezolano en la nueva etapa.