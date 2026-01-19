ONG Foro Penal registra 777 presos políticos en Venezuela tras excarcelaciones

Familiares de los presos continúan exigiendo la liberación total de sus seres queridos en las afueras de las cárceles ( FUENTE EXTERNA )

La ONG Foro Penal informó este lunes que registra un total de 777 presos políticos en Venezuela, luego de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas.

En un video publicado en Instagram, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, indicó que Foro Penal registra, además, 143 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado 8 de enero hasta este lunes a las 19:30 hora local (23:30 GMT). Precisó que desde el pasado sábado no se registraron nuevas liberaciones.

"Seguimos esperando la liberación total de los presos políticos. Digo liberación total porque el número de excarcelaciones no implica una libertad de estas personas, ya que se mantienen con medidas restrictivas", subrayó Romero.

Estas medidas incluyen, añadió, "prohibición de salida del país en algunos casos" y "en muchos" otros "prohibición de hablar ante medios de comunicación".

Exigen libertad

Desde el pasado 8 de enero, familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de varias cárceles, donde han pernoctado para exigir la excarcelación de sus parientes.

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2,400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de "terrorismo" y "vandalismo", según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores consideran que son inocentes y denuncian "represión".

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro aseguraba que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

