Estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en el 55 % de Cuba en el horario "pico"

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos

    Expandir imagen
    Estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en el 55 % de Cuba en el horario pico (EFE/ARCHIVO)

    La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este jueves apagones simultáneos durante toda la jornada que en el horario de mayor consumo de energía en la tarde-noche alcanzarán el 55 % del país.

    Cuba registró el miércoles un 62 % de afectación con lo cual repitió la mayor tasa documentada hasta el momento. Ese es el valor máximo registrado desde que en 2022 empezaron a publicarse estos datos de manera regular.

    Ello es fruto de la crítica situación energética por la que atraviesa desde el verano de 2024 debido a que el Estado carece de divisas para comprar petróleo y a las frecuentes averías de las centrales térmicas, con décadas acumuladas de explotación, según el Gobierno cubano.

    A ello se suma el corte del suministro de crudo venezolano a Cuba, a raíz de las presiones de Estados Unidos tras la caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

    Horario de mayor demanda

    La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, estima para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1,455 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3,200 MW.

    El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1,745 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1,775 MW.

    Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

    Como novedad, el informe de la UNE no especificó esta jornada la cantidad de centrales de generación distribuida (motores) inoperativas por falta de combustible (diésel y fueloil).

    Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

    Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

    Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de "asfixia energética".

    Los prolongados apagones diarios lastran la economía cubana, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.

