Petro manifiesta disposición a reunirse con Noboa para discutir lucha contra narcotráfico

El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó este sábado su disposición a reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, para hablar de la lucha conjunta contra el narcotráfico, cuyas diferencias dieron pie a la imposición de aranceles del 30 % en el comercio bilateral.

"Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos", dijo Petro en un escrito en su cuenta de X.

El mandatario colombiano agregó que "los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo".

El mensaje de Petro se produce en momentos en que los dos países están también a la espera de una posible reunión la próxima semana de las cancilleres Rosa Villavicencio, de Colombia, y Gabriela Sommerfeld, de Ecuador, para buscar salidas a la guerra arancelaria abierta por Noboa.

El mandatario ecuatoriano anunció el miércoles que a partir del 1 de febrero aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

El Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.

Resultados en guerra contra las drogas

Petro insiste, con cifras en la mano, en que no ha bajado la guardia en la lucha contra el narcotráfico, cuyas bandas "crecen en Ecuador" y "han sumido a nuestro hermano país en la violencia", según dijo hoy, y añadió que hay que "establecer un férreo control" sobre los insumos para la producción de fentanilo que entran por los puertos del Pacífico.

"El desplazamiento de rutas de la cocaína, que antes usaban puertos marítimos de Colombia en el Pacífico hacia el Ecuador, trae como contrapartida la entrada y transporte al norte de América de contrabandos mucho más peligrosos que la cocaína", agregó.

En ese sentido, el mandatario colombiano recordó que su Gobierno se ha esforzado para que haya "una fuerte coordinación de fuerzas militares y policías, y fundamentalmente de la inteligencia entre Ecuador y Colombia".

Según datos del Gobierno colombiano, las incautaciones de cocaína hechas en conjunto con Ecuador pasaron de 86.786 kilos en 2023 a 132.354 en 2024 y subieron a 195.862 en 2025.

"Me reuní con la delegada del Gobierno ecuatoriano en la inauguración del centro de coordinación de inteligencias que se inauguró en Manaos y aceptaron del lado ecuatoriano esta política de mayor acción antimafiosa", recordó hoy Petro sobre el encuentro que tuvo lugar el pasado 9 de septiembre en esa ciudad brasileña, con motivo de la apertura del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía.

Colombia y Ecuador comparten una frontera terrestre de 586 kilómetros donde operan grupos de narcotraficantes y también guerrilleros, y ambos países tienen puertos en el Pacífico que son utilizados por las mafias para sacar drogas con destino a Estados Unidos y Europa.

