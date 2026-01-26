Candidata a la presidencia de Costa Rica dice que fue acosada por otro aspirante

La candidata oficialista a la Presidencia de Costa Rica, Laura Fernández. ( FUENTE EXTERNA )

La candidata oficialista a la Presidencia de Costa Rica, Laura Fernández, denunció este lunes durante un debate que fue acosada por el aspirante del partido evangélico conservador Nueva República, Fabricio Alvarado, cuando ejercía como asesora suya en 2018.

"Que nos libre Dios de un lobo con piel de oveja. En nombre de las mujeres de Costa Rica tengo que alzar la voz porque cuando fui asesora, al igual que muchas más, recibimos acoso de este señor, comentarios pasados, fotografías, y lo que es más grave, usando el nombre de Dios", expresó Fernández durante un debate organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina y en el que participaron 6 de los 20 candidatos a la Presidencia.

Fernández, del Partido Pueblo Soberano y favorita en las encuestas agregó que: "Nunca voy a olvidar cuando me arrinconó en una oficina con la falsa promesa, vean qué delicado, de regalarme una biblia".

"Quiero que el pueblo de Costa Rica me conozca, especialmente las mujeres, y sepan que nunca voy a tener temor de levantar la voz por justicia y por las miles de costarricenses que han sido víctimas de un montón de cochinos", expresó.

Las manifestaciones de Fernández surgieron después de que Alvarado la acusara de cometer una "bajeza" y de "falta de inteligencia emocional" al meterse con su familia en una intervención previa en el debate y dijera que "Dios libre a Costa Rica de Laura Fernández en la Presidencia".

Tras el relato de acoso, Alvarado, periodista y cantante evangélico, dijo que su familia sabe quién es él y que siempre dará la cara ante cualquier acusación.

"En qué momento dejamos de ser la Costa Rica 'pura vida' en que se debatía con altura", expresó Alvarado.

El próximo 1 de febrero los costarricenses acudirán a las urnas para elegir al presidente del país y los 57 diputados del Legislativo para el periodo 2026-2030.

Para estas elecciones se inscribieron 20 candidatos presidenciales.