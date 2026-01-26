Confirman 266 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Carla Da Silva (c), llega a su casa tras su liberación este domingo, en Caracas (Venezuela). Con aplausos y gritos de "libertad", parientes y activistas celebraron la excarcelación de Da Silva, una de las acusadas por un ataque marítimo frustrado en mayo de 2020 y conocido como 'Operación Gedeón'. ( EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ )

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este lunes que ha confirmado 266 excarcelaciones como parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez el pasado 8 de enero.

La cifra está actualizada hasta las 09:00 hora local (13:00 GMT) de este lunes, detalló el presidente de la ONG, Alfredo Romero, a través de una publicación en X.

"Estamos verificando otras del día de ayer", añadió sin ofrecer mayores detalles.

El domingo en la noche, Romero informó de 104 nuevas excarcelaciones durante esa jornada.

Por su parte, el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que desde la madrugada del domingo se dio "un número importante de excarcelaciones".

Las liberaciones ocurren en medio de un proceso anunciado el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien informó sobre un "número importante" de liberaciones en el país, sin precisar identidades, cantidad ni condiciones de estas medidas.

Delcy Rodríguez afirmó que son 626

La mandataria encargada afirmó el viernes que 626 personas han sido liberadas en el país.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, informó en X que ha verificado 277 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este domingo, mientras que -añadió- quedan más de 835 presos políticos encarcelados.