Sheinbaum promete que México será "solidario" con Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha vuelto a asegurar que su país seguirá apoyando a Cuba, sin precisar que lo hará con más entregas de petróleo. ( EFE )

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que "México va a seguir siendo solidario" con Cuba, tras reportes de prensa que aseguran que su gobierno decidió suspender los envíos de petróleo a la isla.

La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) mantenía los envíos de hidrocarburos a Cuba, que atraviesa una profunda crisis energética, en medio de fuertes presiones de Estados Unidos para impedir el arribo de este y otros recursos a la isla.

Sheinbaum omitió confirmar o desmentir la versión difundida por algunos medios de comunicación y analistas acerca de la suspensión del suministro de petróleo, pero aseguró que "México va a seguir siendo solidario" con Cuba.

"La decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años", respondió la mandataria izquierdista a las preguntas de periodistas sobre presuntos apremios de Washington para suspender los envíos.

Pemex declinó confirmar a la AFP si suspendió las entregas de hidrocarburos a Cuba.

El país caribeño enfrenta dificultades tras la suspensión del suministro de petróleo venezolano y las amenazas de Estados Unidos.

Recientemente, el presidente Donald Trump advirtió en la plataforma Truth Social: "¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba".

México ha enfrentado las amenazas arancelarias de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 y ahora deberá abordar la revisión del acuerdo de libre comercio de América del Norte (T-MEC), que integra junto con Canadá y Estados Unidos.

La urgencia petrolera de Cuba

Cuba precisa alrededor de 110,000 barriles para sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40,000 provienen de la producción nacional.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, el 60 % del combustible que se consume en la isla es importado. Y del total que precisa el país, el 65 % es para alimentar a las termoeléctricas del país.