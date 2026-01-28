Delcy Rodríguez pide a los militares y policías defender el "futuro y la paz" de Venezuela

La Fuerza Armada de Venezuela reconoce a Delcy Rodríguez como su comandante en jefe. ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles a los militares y policías defender el "futuro y la paz" del país, luego de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los órganos de seguridad ciudadana le juraran lealtad tras ser reconocida como comandante en jefe.

"Se los pido: Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organismos de seguridad ciudadana, a mi mando, y les digo al mando también del pueblo venezolano (...) vamos a vencer, vamos juntos a defender el futuro y a garantizar la paz duradera", manifestó Rodríguez durante en el Patio de Honor de la Academia Militar, ubicada en el Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos castrenses del país, y transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Comandate en jefe

Rodríguez fue reconocida como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, 25 días después de que Estados Unidos capturara en Caracas al mandatario Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y los trasladara a Nueva York.

Dijo que este era un acto «simbólico», hizo jurar a la FANB «ante Dios» que honrará «el sagrado juramento de defender la patria, su Constitución, sus leyes y sus instituciones hasta perder la vida si fuera necesario».

Previamente, Cabello manifestó a Rodríguez la «lealtad absoluta» de los organismos de seguridad, al subrayar que defender la gestión de la mandataria encargada «es defender la continuidad del Gobierno y la integridad del pueblo venezolano».

El funcionario afirmó que los cuerpos policiales responden con «unidad» ante «la oscuridad que pretenden imponer quienes vulneraron nuestra soberanía», tres semanas después del ataque militar de EE.UU. en el que capturaron al presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores.