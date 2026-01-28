Avión con 15 personas a bordo desaparece en Colombia

El avión que desapareció volaba con 13 pasajeros y dos tripulantes. ( FUENTE EXTERNA )

Un avión de la aerolínea estatal colombiana Satena, con 15 personas a bordo, perdió contacto con los controladores de tráfico aéreo este miércoles mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, informaron autoridades del Colombia.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que la aeronave volaba con 13 pasajeros y dos tripulantes cuando se interrumpió la comunicación. El avión había despegado del aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, con destino al aeropuerto Aguas Claras, en Ocaña.

Satena explicó en un comunicado que la aeronave despegó a las 11:42 de la mañana y tenía previsto aterrizar alrededor de las 12:05 del mediodía, hora local. Sin embargo, el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 a.m.

"Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave", señaló la compañía.

Investigan el hecho

De acuerdo con la plataforma de seguimiento de vuelos FlightAware, el trayecto del avión quedó registrado durante unos nueve minutos tras despegar de Cúcuta, antes de que se perdiera la señal.

El ministro del Interior, Armando Benedetti , indicó que el Gobierno nacional se mantiene atento a la situación. "Estamos en contacto permanente con la fuerza pública, que nos ha informado que se activó la búsqueda en todas las jurisdicciones", afirmó.

