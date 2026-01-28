Llega a Cuba un tercer vuelo de ayuda de Estados Unidos para los afectados por Melissa

El donativo viajó acompañado por una representación de la arquidiócesis de Miami (Estados Unidos). ( FUENTE EXTERNA )

Cuba recibió este miércoles un tercer envío de ayuda humanitaria de Estados Unidos para los damnificados por el huracán Melissa en la región oriental del país, según informó la organización católica Cáritas.

El cargamento arribó a la localidad de Santiago de Cuba. Está compuesto por 648 lotes de alimentos y 510 de higiene, que serán distribuidos por la agrupación religiosa en la comunidad de San José.

La nota de Cáritas precisó que la donación se entregará "de manera gradual por el equipo parroquial y voluntarios" acompañados una vez más por la agencia internacional estadounidense Servicios de Auxilio Católico (CRS, por sus siglas en inglés).

Además, señaló que la entrega de los donativos se realizará "a personas que han sido previamente identificadas", según "sus vulnerabilidades" y con prioridad para familias conformadas por madres solteras con hijos pequeños, adultos mayores, así como personas con discapacidad y movilidad reducida o nula.

El donativo viajó acompañado por una representación de la arquidiócesis de Miami (Estados Unidos).

Los pasados 14 y 16 de enero llegaron a Cuba los primeros envíos de ayuda humanitaria del Gobierno estadounidense -por un valor total de 3 millones de dólares- que fueron entregados por Cáritas a comunidades de la provincia de Holguín y de Santiago, dos de las cinco regiones orientales más afectadas por el azote de Melissa.

Impacto y daños causados por el huracán Melissa en Cuba

Los apoyos han incluido arroz, fríjoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, cobijas y linternas.

El huracán cruzó a finales del pasado octubre la zona este de la isla con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson con vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos del país.

De acuerdo a las evaluaciones del Gobierno cubano, su impacto no dejó víctimas mortales, pero sí cuantiosos daños materiales a más de 116,000 viviendas, también 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2,000 centros educativos, unas 100,000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.