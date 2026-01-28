Lula afirma que Latinoamérica vive uno de los momentos de "mayor retroceso" en integración

El presidente de Brasil, Lula da Silva, habla durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en Ciudad de Panamá (Panamá). ( EFE/ BIENVENIDO VELASCO )

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles en Ciudad de Panamá que Latinoamérica vive uno de los momentos de "mayor retroceso en materia de integración" de su historia, debido al aumento de la intolerancia.

Falta de respuesta

Lula, quien participa en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, criticó la falta de una respuesta unida de la región a la intervención militar estadounidense en Venezuela y apostó por un "regionalismo posible" guiado por el pragmatismo.