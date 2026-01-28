×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lula da Silva
Lula da Silva

Lula afirma que Latinoamérica vive uno de los momentos de "mayor retroceso" en integración

El presidente de Brasil criticó la falta de una respuesta unida de la región a la intervención militar estadounidense en Venezuela

    Expandir imagen
    Lula afirma que Latinoamérica vive uno de los momentos de mayor retroceso en integración
    El presidente de Brasil, Lula da Silva, habla durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en Ciudad de Panamá (Panamá). (EFE/ BIENVENIDO VELASCO)

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles en Ciudad de Panamá que Latinoamérica vive uno de los momentos de "mayor retroceso en materia de integración" de su historia, debido al aumento de la intolerancia.

    Falta de respuesta

    • Lula, quien participa en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, criticó la falta de una respuesta unida de la región a la intervención militar estadounidense en Venezuela y apostó por un "regionalismo posible" guiado por el pragmatismo.
    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 