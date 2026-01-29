Lula se operará de cataratas este viernes

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 este miércoles, en Ciudad de Panamá (Panamá). Lula da Silva condenó la división del mundo en "zonas de influencia", lo que a su juicio es un "retroceso histórico" revestido de "neocolonianismo". ( EFE )

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se operará este viernes de cataratas en el ojo izquierdo, informaron este jueves fuentes oficiales.

El mandatario se sometió hoy a los exámenes preoperatorios y tiene previsto continuar su jornada de trabajo en la Granja do Torto, una de las residencias oficiales de la Presidencia en Brasilia, según un comunicado de su oficina.

Lula, quien sufrió un cáncer de laringe en 2011, ha tenido algunos problemas de salud en los últimos años.

En 2023, poco después de iniciar su tercer mandato, pasó por una cirugía de cadera para tratar una artrosis que le causaba molestias y hasta le dificultaba caminar.

Un año después, sufrió un golpe en la cabeza en un accidente doméstico que le causó una hemorragia intracraneal, de la que fue operado con éxito y, según los médicos, no le dejó ninguna secuela.

Después de su operación de cadera, Lula cumple una rutina diaria de dos horas de ejercicio para mantenerse en forma a sus 80 años de edad.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), principal formación progresista de Brasil, se presentará a la reelección en los comicios del próximo octubre, para optar a un cuarto mandato.

El año pasado sufrió una "laberintitis"

Lula da Silva sufrió de vértigo y fue diagnosticado en mayo pasado con "laberintitis", una afección del oído, informó el gobierno, en un nuevo problema de salud del casi octogenario presidente brasileño.

Lula, de 79 años, que había sido hospitalizado a fines de 2024 por una hemorragia intracraneana, este lunes se realizó exámenes médicos en un hospital en Brasilia y luego regresó a la residencia presidencial donde fue ordenado a descansar.