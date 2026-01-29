Mulino y Ramdin revisan el estado de las democracias en América a la luz de la coyuntura

Fotografía cedida por la Presidencia de Brasil que muestra de izquierda a derecha: María Pía Adriasola esposa del presidente electo de Chile; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; la primera dama de Panamá, Maricel Cohen; el presidente de Guatemala, Bernando Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente ejecutivo del banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz Granados, posando durante su visita a la ampliación del Canal de Panamá, conocida como las esclusas de Cocolí, el miércoles, en Ciudad de Panamá (Panamá). ( EFE )

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, abordaron "el estado de las democracias del continente" a la luz de la "actual coyuntura geopolítica", durante una reunión sostenida este jueves, informó el Gobierno panameño.

"Ambos afirmaron estar atentos al estado de las democracias e instituciones en Centroamérica, considerándola crucial para garantizar la estabilidad regional y el fortalecimiento de los países de la OEA", indicó un breve comunicado oficial.

El presidente "Mulino reiteró que la OEA cuenta con el respaldo de Panamá para impulsar iniciativas de corte democrático e institucional que promuevan la estabilidad y el progreso en Centro y Suramérica", agregó

Mulino, acompañado del canciller panameño, Javier Martínez-Acha, recibió en el sede del Gobierno al secretario general de la OEA, que se encuentra en Panamá para participar en la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En el foro, que culmina este jueves tras dos días y fue instalado por ocho dignatarios de la región, se debaten los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y se reflexionará sobre cómo construir soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad.

La OEA recibirá a Petro

La Organización de los Estados Americanos (OEA) recibirá el próximo miércoles 4 de febrero al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el marco de su visita a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La reunión del Consejo Permanente de la OEA, en la que está previsto que intervenga el mandatario, está programada a las 15:00 hora local de Washington (20:00 GMT), según informó la organización en un comunicado este martes.

Este encuentro será parte de la agenda de Petro en la capital estadounidense en la primera semana de febrero, un día después de su reunión con Trump en la Casa Blanca prevista para el día 3.