Gobernador de Buenos Aires acusa a Milei de abandonar la Patagonia frente a los incendios

Fotografía donde se observa una zona con humo durante un incendio en Cholila, en la provincia de Chubut (Argentina). Las condiciones climáticas intensificaron los focos de incendio en la provincia de Chubut, en la Patagonia de Argentina, que ya afectaron más de 35,000 hectáreas de bosque en el Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada, a pesar del trabajo de unos 600 bomberos, brigadistas y personal de asistencia que luchan contra el fuego. ( EFE )

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó este viernes al Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, de incurrir en un "abandono deliberado" de la Patagonia por la interrupción de los fondos destinados al combate de los incendios forestales, ante el avance de las llamas que ya arrasaron más de 45,000 hectáreas de bosque nativo.

"La interrupción de los fondos para combatir los incendios muestra un abandono deliberado de la Patagonia. Las provincias estamos colaborando, pero necesitamos que el Gobierno nacional asuma su responsabilidad y deje de ser indiferente frente al padecimiento de la gente. Menos show y más gestión", expresó Kicillof a través de su cuenta en la red social X.

Las declaraciones del mandatario opositor peronista se dieron el mismo día en que el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un decreto que declaró la Emergencia Ígnea por el plazo de un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

La norma, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, declara además zona de desastre a los territorios afectados por los incendios forestales y encomienda a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de las acciones de prevención, combate del fuego, asistencia a las poblaciones damnificadas y restauración de las zonas afectadas.

Según el texto oficial, la decisión se adoptó ante la magnitud de los incendios, las condiciones meteorológicas adversas -sequía y vientos intensos- y la superación de la capacidad de respuesta de los medios desplegados, lo que, de acuerdo con el Gobierno, hacía imposible seguir el trámite legislativo ordinario.

La manifestación

En paralelo, organizaciones sociales y políticas ratificaron una movilización para este viernes en la ciudad de Buenos Aires en reclamo de medidas urgentes frente a los incendios en la Patagonia.

Con el lema "La Patagonia arde en llamas" se realizará este viernes por la tarde y partirá desde las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hacia el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los organizadores de la protesta afirmaron que la movilización se mantiene con el objetivo de exigir no solo la efectiva implementación de la emergencia, sino también la asignación de fondos específicos para las familias afectadas por los incendios en las provincias patagónicas.

La emergencia se decretó tras el pedido de los gobernadores patagónicos que, el pasado martes, expresaron que "la magnitud de los incendios" exige "herramientas excepcionales" y mientras se llevan a cabo las negociaciones del gobierno nacional con los mandatarios provinciales por las iniciativas que el oficialismo busca impulsar en el Congreso este febrero, como la reforma laboral y la modificación del régimen penal juvenil.

El Gobierno nacional también destinó este jueves más de 100,800 millones de pesos (aproximadamente 68.8 millones de dólares) a las asociaciones de bomberos voluntarios que combaten los incendios.