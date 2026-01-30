Honduras recibe nueva petición de extradición de EE. UU., la primera tras reactivarse tratado

El presidente del Parlamento hondureño, Tomas Zambrano, y el presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Estados Unidos solicitó al de Honduras la extradición de un nacional por dos delitos de narcotráfico, la primera petición tras la reactivación hace 19 días del tratado bilateral que el país centroamericano mantuvo suspendido desde agosto de 2024, informó este jueves una fuente judicial.

La nueva solicitud ya fue recibida por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, afirmó su portavoz, Melvin Duarte, a los periodistas, sin precisar la identidad del ciudadano reclamado.

La acusación contra el hondureño la hizo la Corte de Estados Unidos para el Distrito Este del Estado de Texas, por conspiración para la fabricación y distribución de sustancias controladas en violación a las leyes de Estados Unidos, señaló.

El pleno de magistrados fue convocado "de emergencia" por la presidenta del Supremo hondureño, Rebeca Ráquel Obando, para designar al juez que conocerá la petición de extradición.

Esta solicitud se produce apenas 19 días después de que la expresidenta hondureña, Xiomara Castro (2022-2026), ordenara retirar la suspensión del Tratado de Extradición con Estados Unidos, que había ordenado el 28 de agosto de 2024, mostrando así el "compromiso" de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

Al tiempo que hizo el anuncio, señaló la "grave contradicción" que suponía que Estados Unidos hubiera indultado "a quien fue condenado por tráfico de drogas", como ocurrió con el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), ya que "debilita y pone en riesgo los esfuerzos conjuntos para enfrentar este flagelo".

El 28 de agosto de 2024, Castro ordenó la suspensión del acuerdo luego de que la entonces embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresó la preocupación de su país por una reunión entre autoridades hondureñas de Defensa y el ministro venezolano Vladimir Padrino López, sancionado por Washington.

Tratado de extradición

El presidente del Parlamento hondureño, Tomas Zambrano, afirmó el pasado domingo que Honduras continuará con el tratado de extradición que mantiene con Estados Unidos.

Tras instalar el día 25 el período legislativo 2026-2030, Zambrano señaló que desde el Parlamento buscarán "blindar el tratado de extradición para que en el futuro no venga otro gobierno y por otros intereses se quiera eliminar la extradición. Nos va a tocar a nosotros darle ese blindaje a la extradición para que no solo sea por cuatro (años), sino que dure los años que sean necesarios".

Más de 60 hondureños acusados de traficar con drogas enfrentan juicio en Estados Unidos desde 2014, algunos solicitados en extradición y otros que se entregaron a las autoridades de ese país.

Uno de los casos más sonados es el del expresidente Hernández, quien fue extraditado en abril de 2022 a EE. UU. y condenado en junio de 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, pero el pasado 1 de diciembre lo indultó el presidente estadounidense, Donald Trump.

La extradición de hondureños a solicitud de otros países fue habilitada en 2012 mediante una reforma constitucional.