Candidatos llaman a votar y buscan atraer apoyo en la previa de elecciones en Costa Rica

Los candidatos a la presidencia de Costa Rica hicieron este sábado llamados a votar y participaron en diversas actividades en busca de atraer apoyo, en la jornada previa a las elecciones del domingo, en la que los costarricenses elegirán al presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

La candidata de la centroizquierdista Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, se reunió con observadores internacionales y recorrió San José a bordo del "Coali-bus", un autobús modificado para que la líder política pueda saludar a la gente y lanzar discursos.

Dobles, arquitecta y exprimera dama (2018-2022), dijo a EFE que la reunión con los observadores fue "muy productiva" y reafirmó su confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones.

"Tenemos absoluta confianza de que este va a ser un proceso electoral como históricamente ha tenido Costa Rica, con calma y confiamos plenamente en el TSE como el ente que tiene que velar por que la voluntad de los costarricense se lleve a cabo este 1 de febrero", declaró la candidata.

Dobles también dijo que Estados Unidos seguirá siendo una aliado de Costa Rica en un eventual Gobierno suyo, y que para resolver los problemas de seguridad es necesario además de cárceles y operativos policiales, medidas de prevención para evitar que los jóvenes sean atraídos por el narcotráfico.

Durante su recorrido de este sábado, Dobles, quien según las encuestas está peleando el segundo lugar, hizo un llamado a todas las mujeres para que salgan a votar, y a la población en general a que lo haga "sin miedo y en libertad".

El candidato del izquierdista Partido Frente Amplio, Ariel Robles, realizó un recorrido a pie por el centro de la capital, acompañado de un grupo de sus seguidores que gritaron constantemente "¡Fuera Chaves!", en alusión al presidente Rodrigo Chaves y la candidata que se ha denominado como su "heredera", la oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández.

El equipo de campaña informó que Fernández, favorita en las encuestas incluso para ganar en primera ronda, no tiene ninguna actividad prevista para este sábado.

El candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, quien disputa el segundo lugar en las encuestas, tampoco tiene planeadas actividades y este sábado su equipo se dedicó a publicar en redes sociales videos sobre su historia de vida.

Datos y cifras clave de las elecciones

El aspirante del Partido Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo, publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a los costarricenses que votan en el exterior para que se animen a votar y que le den el apoyo.

El domingo están convocados a las urnas 3,7 millones de personas para elegir al presidente del país y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

Para estas elecciones se inscribieron 20 candidatos a la presidencia, de los cuales 15 son hombres y 5 son mujeres. En el caso de los diputados, hay 1.207 candidaturas, un 49,1% son mujeres y 50,9% son hombres.