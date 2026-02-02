Venezuela designa a su representante diplomático ante EE. UU. y dice que viajará "muy pronto"

Félix Plasencia, nuevo representante diplomático de Venezuela ante Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno encargado de Venezuela designó este lunes al excanciller Félix Plasencia como nuevo representante diplomático de la nación suramericana ante Estados Unidos, informó el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.

A través de un mensaje en Telegram, Pérez Pirela indicó que en los "próximos días" Plasencia estará viajando con su equipo hacia Estados Unidos.

Por otra parte, el canciller de Venezuela, Yván Gil, indicó, en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que con el nombramiento de Plasencia se entra en una etapa de "revisión exhaustiva" de todas las "vías de cooperación" que ambas naciones estarán desarrollando "en los próximos meses".

Gil sostuvo que el Gobierno chavista ha sido enfático de poder construir una "agenda productiva, una agenda de paz, de respeto" y así poder, añadió, "enrumbar las relaciones entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela por un camino de felicidad para ambos pueblos".

Plasencia se desempañaba como jefe de la misión diplomática de Venezuela en el Reino Unido y representante permanente ante la Organización Marítima Internacional (OMI).

También ejerció como canciller del país suramericano entre agosto de 2021 y mayo de 2021, así como embajador de Venezuela en Colombia (2022-2023) y secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) (2022-2024).

Reapertura de la misión diplomática estadounidense

Además, fue embajador en China entre el 25 de octubre de 2020 y el 19 de agosto de 2021.

Este lunes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con la nueva encargada de negocios de Estados Unidos en el país suramericano, Laura Dogu, que llegó el sábado para reabrir la misión diplomática estadounidense, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de las relaciones entre ambas naciones.

Pérez Pirela indicó, en Telegram, que la reunión se dio en el marco "de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica", sin ofrecer mayores detalles de lo conversado.

Por su parte, Dogu indicó, en la red social X, que se reunió con la presidenta encargada y su hermano y jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

"Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición", añadió la diplomática.

El pasado 9 de enero, el Gobierno encargado de Rodríguez anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con Estados Unidos, orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países" y para abordar las consecuencias del que consideran como "secuestro" de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

