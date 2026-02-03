Sheinbaum remarca su apoyo a Bachelet para dirigir la ONU: "Ya toca una mujer"

La expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), Michelle Bachelet, posa para una fotografía durante una entrevista con Agence France-Presse (AFP) en Santiago, el 22 de diciembre de 2025. ( AFP )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este martes el apoyo del país a la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas, al afirmar que "nos va a ayudar muchísimo" con su visión "pacifista del mundo" y que "ya toca" que una mujer dirija el organismo.

"Ella fue ya dos veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres. Es muy importante", subrayó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa desde Ciudad de México.

Además, valoró que "ya toca" que una mujer dirija la ONU por primera vez en su historia.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet fue inscrita por Chile como candidata al puesto de secretaria general de Naciones Unidas, con el apoyo de los dos países más grandes de América Latina, México y Brasil, anunció el mandatario Gabriel Boric.

Michelle Bachelet, de 74 años y pediatra de profesión, es la única mujer en llegar a la presidencia en Chile (2006-2010 y 2014-2018) con el Partido Socialista. Posteriormente, fue nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

"La candidatura de la presidenta Bachelet, que ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México", informó Boric en una conferencia de prensa este lunes en el palacio presidencial en Santiago.

Bachelet es una de las candidatas para reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026.

"Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura y asumo la tremenda responsabilidad que significa", afirmó Bachelet junto a Boric.

La exmandataria cuenta con sólidos apoyos

Según un comunicado conjunto de Chile, México y Brasil, "esta candidatura refleja la voluntad compartida de nuestros países de contribuir activamente al fortalecimiento del sistema multilateral y de promover un liderazgo capaz de responder a los desafíos actuales".

Bachelet todavía no sabe si contará con el apoyo del futuro gobierno del ultraderechista José Antonio Kast. El presidente electo de Chile dijo que se pronunciará sobre el tema después del 11 de marzo, cuando asuma el poder.

La exmandataria también tendrá que buscar el respaldo de Estados Unidos, que podría inclinarse por otro candidato.

"El nombre Bachelet no es uno que agrade en 100% al presidente Donald Trump", dijo a la AFP Rodrigo Espinoza, analista político de la Universidad Diego Portales.

Para Espinoza, es más probable que Trump apoye el nombre del argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Competirían también por el cargo la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente de México; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

En 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y apenas se registra un representante de América Latina: el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina y hay acuerdo en que debería ser mujer.

