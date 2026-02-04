Medios informan de la detención en Venezuela de Álex Saab, pero su círculo lo niega

En el Gobierno de Maduro, Saab se convirtió en ministro de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024, pero la presidenta encargada Delcy Rodríguez lo retiró del cargo este enero. ( FUENTE EXTERNA )

Varios medios colombianos reportaron este miércoles la detención en Caracas del empresario colombiano Álex Saab, colaborador cercano de Nicolás Maduro, en una operación con fuerzas de Estados Unidos, algo que el círculo cercano de Saab niega.

La emisora colombiana Caracol Radio informó, citando "fuentes de inteligencia en Estados Unidos", que Saab "habría sido capturado en Venezuela para su extradición" a ese país.

El medio colombiano señaló que la supuesta detención de Saab fue realizada esta madrugada en una operación conjunta de las autoridades venezolanas y la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

Igualmente aseguró que al parecer el empresario colombo-venezolano, acusado de ser testaferro del Nicolás Maduro, está en poder del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a la espera de ser extraditado otra vez a Estados Unidos.

El periódico bogotano El Tiempo señaló, por su parte, que agentes federales de EE. UU. al parecer informaron a Saab que el gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, tenía "planes para arrestarlo".

Reacciones oficiales

Preguntado por EFE sobre la operación contra el colombiano que más poder tuvo dentro del gobierno venezolano, el FBI no desmintió la información y se limitó a responder "sin comentarios".

Por su parte, la Fiscalía venezolana dijo a EFE que "no hay confirmación de esa información", igual que fuentes diplomáticas de Colombia en Caracas dijeron que "la embajada no está en capacidad de confirmar eso".

Uno de los activistas chavistas que formó parte de un movimiento para pedir la liberación del empresario cuando estuvo detenido en EE. UU. también negó la nueva detención.

"Es falsa la información (...) acabo de hablar con él a las 2 pm (18:00 GMT)", dijo Pedro Carvajalino, miembro del movimiento 'Free Alex Saab', al responder un mensaje en X.

Entre tanto, la esposa de Saab, Camilla Fabri, que encabeza el programa gubernamental Misión Vuelta a la Patria, recibió este miércoles en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, un vuelo con migrantes venezolanos procedente de Estados Unidos, según imágenes difundidas por el canal privado Globovisión.

Saab ya había sido detenido en 2020 en Cabo Verde por lavado de dinero y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser testaferro del Gobierno de Venezuela.

Por este caso, estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario de EE. UU., Joe Biden.

En marzo de 2024, la Justicia estadounidense desestimó los cargos contra Saab.

En el Gobierno de Maduro, Saab se convirtió en ministro de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024, pero la presidenta encargada Delcy Rodríguez lo retiró del cargo este enero.

