Sector de la oposición venezolana acepta dialogar con el Gobierno tras recibir invitación
Un sector de la oposición venezolana, integrada por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, informó este miércoles que aceptó una invitación del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
- Con el objetivo de comenzar un proceso de diálogo y discutir los problemas que agobian a los ciudadanos.
Declaraciones oficiales
el diputado Stalin González