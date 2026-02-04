×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Oposición venezolana
Oposición venezolana

Sector de la oposición venezolana acepta dialogar con el Gobierno tras recibir invitación

Henrique Capriles, informó este miércoles que aceptó una invitación del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez

    Expandir imagen
    Sector de la oposición venezolana acepta dialogar con el Gobierno tras recibir invitación
    El diputado del bloque opositor de Venezuela, Stalin González. (FUENTE EXTERNA)

    Un sector de la oposición venezolana, integrada por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, informó este miércoles que aceptó una invitación del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

    • Con el objetivo de comenzar un proceso de diálogo y discutir los problemas que agobian a los ciudadanos.

    Declaraciones oficiales

    el diputado Stalin González

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 