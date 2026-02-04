Sector de la oposición venezolana acepta dialogar con el Gobierno tras recibir invitación

El diputado del bloque opositor de Venezuela, Stalin González. ( FUENTE EXTERNA )

Un sector de la oposición venezolana, integrada por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, informó este miércoles que aceptó una invitación del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Con el objetivo de comenzar un proceso de diálogo y discutir los problemas que agobian a los ciudadanos.

Declaraciones oficiales

el diputado Stalin González