Cuba "dispuesta a un diálogo" con EE. UU., pero "sin presiones", dice presidente Díaz-Canel

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una inusual comparecencia televisada que su Gobierno prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" ante las presiones de EE. UU.. ( EFE/ PRESIDENCIA DE CUBA )

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero "sin presiones", en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla.

"Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar", pero "sin presiones" ni "precondicionamientos", dijo Díaz-Canel en comparecencia en cadena de radio y televisión.

Ese diálogo tendrá que darse desde "una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación" y sin "injerencia en nuestros asuntos internos", agregó.

Sector petrolero venezolano

Desde el ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y tomó el control del sector petrolero venezolano, Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra la isla.

Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el dinero de Caracas hacia la isla, Trump firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una "amenaza excepcional" para su país.

El lunes, el magnate republicano aseguró que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejaría de hacerlo.

Díaz-Canel destacó que las medidas anunciadas por el "gobierno imperial", que pretende asfixiar la economía de la isla, han llevado al país a "enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible".

Trump también ha instado a La Habana a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar consecuencias no especificadas, e insiste en que ha iniciado conversaciones con altas autoridades de la isla y que estima que culminarían en un acuerdo.

"No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes", dijo el lunes a la AFP el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.