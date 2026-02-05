×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Miguel Díaz-Canel
Miguel Díaz-Canel

Cuba "dispuesta a un diálogo" con EE. UU., pero "sin presiones", dice presidente Díaz-Canel

El presidente de Cuba agrega que ese diálogo tendrá que darse desde "una posición de iguales"

    Expandir imagen
    Cuba dispuesta a un diálogo con EE. UU., pero sin presiones, dice presidente Díaz-Canel
    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una inusual comparecencia televisada que su Gobierno prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" ante las presiones de EE. UU.. (EFE/ PRESIDENCIA DE CUBA)

    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero "sin presiones", en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla.

    "Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar", pero "sin presiones" ni "precondicionamientos", dijo Díaz-Canel en comparecencia en cadena de radio y televisión.

    Ese diálogo tendrá que darse desde "una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación" y sin "injerencia en nuestros asuntos internos", agregó.

    Sector petrolero venezolano

    Desde el ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y tomó el control del sector petrolero venezolano, Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra la isla.

    Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el dinero de Caracas hacia la isla, Trump firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una "amenaza excepcional" para su país.

    El lunes, el magnate republicano aseguró que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejaría de hacerlo.

    Díaz-Canel destacó que las medidas anunciadas por el "gobierno imperial", que pretende asfixiar la economía de la isla, han llevado al país  a "enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible".

    Trump también ha instado a La Habana a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar consecuencias no especificadas, e insiste en que ha iniciado conversaciones con altas autoridades de la isla y que estima que culminarían en un acuerdo.

    "No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes", dijo el lunes a la AFP el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.