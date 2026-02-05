Un tribunal de Brasil imputa a una abogada argentina por racismo y ordena su arresto
De acuerdo con la denuncia presentada por la Fiscalía, inicialmente y de forma peyorativa, la acusada llamó "negro" a un camarero que le reclamó el pago de una cuenta en un bar
El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro consideró procedentes este jueves las acusaciones de la Fiscalía brasileña por injuria racial contra la abogada argentina Agostina Páez y, además de imputarla y abrirle juicio, ordenó su detención preventiva, informaron fuentes judiciales.
Detalles sobre la acusación y detención
El arresto preventivo para garantizar el curso del proceso fue ordenado por el Juzgado 37 penal y la decisión no fue divulgada debido a que está bajo sigilo, pero la decisión judicial fue confirmada por fuentes del Ministerio Público.
Lula afirma que Latinoamérica vive uno de los momentos de "mayor retroceso" en integración
Al menos 15 peregrinos muertos en un accidente de bus en el noreste de Brasil
Brasil rinde homenaje a Juan Pablo Duarte con develación de busto
Páez, una abogada e influencer de 29 años, está retenida en Río de Janeiro desde el 14 de enero pasado luego de que los empleados de un bar la acusaran de racismo y presentaran como prueba un video en el que la argentina, dirigiéndose a sus supuestas víctimas, aparece haciendo gestos en los que imita a un mono.
De acuerdo con la denuncia presentada por la Fiscalía, inicialmente y de forma peyorativa, la acusada llamó "negro" a un camarero que le reclamó el pago de una cuenta en un bar del turístico barrio de Ipanema y después lo tildó de "mono" e hizo los gestos característicos del animal.
Pese a que fue advertida de que su conducta constituía un crimen grave en Brasil, la argentina también se habría referido a los empleados del bar como "negros de m...", según el Ministerio Público.
Medidas judiciales y proceso legal
Páez negó las acusaciones y atribuyó sus gestos a una broma hacia las amigas con las que llegó a Río de Janeiro para pasar unos días de vacaciones.
- La Policía Civil abrió una investigación así que recibió la denuncia y la justicia determinó que la abogada debía permanecer en Río de Janeiro, por lo que le retuvo el pasaporte y le ordenó portar una tobillera electrónica para fiscalizar sus movimientos.