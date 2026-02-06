Petrobras compra el 42.5 % de una concesión petrolera en Namibia

Petrobras es una de las mayores fuentes de ingresos de Brasil. ( EFE )

La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció este viernes la adquisición del 42.5 % de una concesión para explotar hidrocarburos en una región de aguas profundas en Namibia, en una operación realizada conjuntamente con TotalEnergies.

La multinacional francesa, que también compró un 42.5 % de la concesión, actuará como operadora del área.

Según el comunicado de Petrobras, de las empresas vendedoras, Eight Offshore Investment Holdings mantendrá un 5 %, mientras que Maravilla Oil & Gas abandonará el activo.

Con el negocio, el consorcio del Bloque 2613 quedó conformado por Petrobras (42.5 %), TotalEnergies (42.5 %), Eight (5 %) y la empresa estatal Namcor Exploration and Production, controlada por el Gobierno de Namibia, que posee el 10 % restante.

El área se sitúa en aguas profundas de la cuenca de Lüderitz y abarca una superficie aproximada de 11,000 kilómetros cuadrados en el océano Atlántico frente al litoral del país africano.

Vínculos renovados

Petrobras regresa así a Namibia y se alinea con su estrategia a largo plazo, centrada en "diversificar su portafolio y recomponer las reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras y el fortalecimiento de asociaciones estratégicas".

Asimismo, la compra también se ajusta al plan de negocios de Petrobras para el período 2026-2030, según la estatal.

En el comunicado, la petrolera brasileña señala que la conclusión de la transacción aún depende de la autorización de los órganos reguladores.

Ganancias en 2025

Petrobras aumentó un 6.1 % sus reservas probadas de petróleo, condensado y gas natural en 2025, hasta los 12,100 millones de barriles.