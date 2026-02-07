Claman porque conciertos de Shakira no sirvan para "encubrir" injusticias en El Salvador

La cantante colombiana Shakira comienza este sábado la "residencia centroamericana" en El Salvador ( EFE )

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) de El Salvador publicó este sábado una carta abierta en las redes sociales en la que pide que los conciertos de Shakira no sirvan al Gobierno para "encubrir" lo que alegan son las injusticias que persisten en el país centroamericano.

"Las víctimas inocentes deseamos de todo corazón que tu residencia en El Salvador no la utilice el Gobierno para encubrir la injusticia y sus condenables actos", dice la carta.

Agrega que esperan que "los mensajes inspiradores de tus canciones y tu presencia en nuestro país sirvan para darnos aliento en la lucha por la libertad de nuestros seres queridos y que nadie más les llore".

La carta sostiene que los cinco conciertos de la cantante colombiana "se harán bajo un régimen de excepción" que lleva cerca de cuatro años "sin garantías constitucionales y con una violencia estatal que viola derechos humanos con total impunidad".

La residencia de Shakira

La cantante colombiana Shakira comienza este sábado la "residencia centroamericana" en El Salvador, el único país de la región donde actuará, con cinco fechas repartidas en dos fines de semana.

Esta residencia se da en medio del entusiasmo de sus seguidores y de reacciones divididas por el supuesto apoyo gubernamental, encabezado por el presidente Nayib Bukele, para hacer posible los eventos.

No es la primera vez que la artista pisa suelo salvadoreño, después de participar en 1998 en un programa de televisión y en 2006. Ahora, la capital de El Salvador se prepara para recibirla en un escenario montado en el estadio principal del país e, inclusive, un mural en su honor.

