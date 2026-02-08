Nicaragua cambia política de visado para ciudadanos cubanos a partir de hoy

El Gobierno de Nicaragua cambio en la clasificación migratoria de visado para ciudadanos de Cuba, que pasan de la categoría "A", de "exento de visa", a la "C", de "visa consultada sin costo". ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Nicaragua, copresidido por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, anunció este domingo que a partir de la fecha entra en vigor un cambio en la clasificación migratoria de visado para ciudadanos de Cuba, que pasan de la categoría "A", de "exento de visa", a la "C", de "visa consultada sin costo".

La medida esta contenida en una disposición emitida con fecha de 8 de febrero de 2026 por la Dirección General de Migración y Extranjería, firmada por el comisionado general y director de la entidad, Juan Emilio Rivas, y que establece que la misma será efectiva para todos los ciudadanos cubanos "con pasaportes ordinarios".

También contempla que esta nueva pauta migratoria será puesta en conocimiento del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, para que en coordinación con la dirección de Migración se dé a conocerla a las líneas de transporte aéreo "para su aplicación inmediata".

Esta norma igualmente será notificada por la Cancillería nicaragüense a la representación consular de Cuba en el país centroamericano.

"El Estado de Nicaragua, es soberano de establecer las categorías migratorias de visa para el ingreso de ciudadanos de otras nacionalidades, así también regular su ingreso, egreso y permanencia en el territorio nacional", indica la disposición legal.

En noviembre de 2021, Nicaragua se sumó a la limitada lista de opciones para que algunos cubanos, de forma definitiva o temporal, pudieran emigrar y tomar un respiro ante la crisis agravada por la pandemia, el recrudecimiento de las sanciones de EE. UU. y la demora en las reformas económicas.

La decisión entonces del Gobierno de Daniel Ortega de eliminar la visa para que los cubanos pudieran viajar a la nación centroamericana, que respondió a una medida "humanitaria", caló entre centenares de cubanos ansiosos por viajar.

Esa vez, el director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, Jorge Duany, explicó a EFE que esto seguramente aumentaría el tráfico de cubanos a Nicaragua, ya sea para hacer compras y revenderlas en la isla, o desplazarse hacia México para cruzar la frontera con EE. UU.

Ya se había producido un flujo cuantioso de cubanos hacia EE. UU. y otros países, agravado por la crisis sanitaria, económica y política en Cuba y ese éxodo probablemente se intensificará en los próximos meses, destacó en esa ocasión el académico.

Recordó que muchos cubanos buscan alternativas para emigrar sin visas, en vista del cierre de la sección consular de la Embajada de EE. UU. en La Habana desde 2017.

Esa decisión pretendía promover el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar humanitaria, según comunicó el Gobierno de Ortega, uno de los aliados de Cuba en la región.

Pero en 2015 la nación centroamericana había cerrado sus fronteras con Costa Rica y miles de cubanos que pretendían seguir rumbo a EE. UU. quedaron varados creando una crisis sin precedentes.

