Cuba sin combustible
Los vuelos de Iberia y Air Europa desde Cuba a Madrid pararán a echar combustible en Santo Domingo

El domingo, el Gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se queda sin combustible para aviación

    Los vuelos de Iberia y Air Europa desde Cuba a Madrid pararán a echar combustible en Santo Domingo
    Ante la imposibilidad de reabastecerse de combustible en La Habana, ambas líneas aéreas lo harán en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. (SHUTTERSTOCK)

    Los vuelos de las aerolíneas españolas Air Europa y de Iberia que viajen desde La Habana (Cuba) a Madrid requerirán de una parada técnica de repostaje en Santo Domingo, en República Dominicana, por la falta de combustible en el aeropuerto de la capital cubana, han confirmado a EFE fuentes de ambas compañías.

    Air Europa ha destacado que esta situación se producirá a partir de este martes y al menos hasta el viernes, lo que afectará a los horarios previstos de llegada a Madrid, mientras que Iberia ha confirmado esa "escala técnica" en República Dominicana.

    "Debido a la falta de combustible en el Aeropuerto Internacional José Martí, si viajas desde La Habana a Madrid los días 10, 11 y 12 de febrero te informamos de que, aunque nuestra operativa está confirmada, los vuelos tendrán algunos ajustes y será necesaria una parada técnica de repostaje en Santo Domingo", ha explicado Air Europa este lunes.

    Los vuelos despegarán a las 21.05 hora local y aterrizarán en Madrid a las 13.35 horas del día siguiente, ha informado Air Europa, que ha lamentado los inconvenientes que esta situación ajena a la compañía puedan ocasionar.

    Por su parte, Iberia también ha activado una flexibilización de tarifas para que aquellos clientes con billetes a Cuba ya emitidos puedan realizar cambios voluntarios en su viaje, en caso de que esa situación ocasione algún problema a los viajeros.

    También ha detallado que, en estos momentos, no existe confirmación de que esta situación vaya a derivar en cancelaciones de la operativa entre Madrid y Cuba y ha asegurado que monitoriza de forma permanente la evolución de la situación.

    Crisis en Cuba 

    El Gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se queda sin combustible para aviación 

