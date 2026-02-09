×
Machado denuncia que "hombres armados" se llevaron Juan Pablo Guanipa tras ser excarcelado

Había salido de prisión horas antes

    Expandir imagen
    Machado denuncia que hombres armados se llevaron Juan Pablo Guanipa tras ser excarcelado
    Juan Pablo Guanipa. (FUENTE EXTERNA)

    La líder opositora de Venezuela y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció en la noche del domingo que "hombres fuertemente armados" se llevaron al dirigente Juan Pablo Guanipa, quien había salido de prisión horas antes tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

    "Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", manifestó Machado en su cuenta de X.

