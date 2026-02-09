Perú supervisa el albergue de una congresista donde niñas violadas se convertían en madres

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables anunció que ha dispuesto de manera inmediata, acciones de supervisión y verificación en este centro "para establecer si se cumplieron los estándares de atención y de protección integral". ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú intervino el centro de acogida 'Hogar y Refugio La Casa del Padre', de la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui de Aguayo, quien afirmó que en este refugio acoge a niñas de 10 a 13 años que están embarazadas fruto de una violación para que den a luz, y del que se difundieron imágenes donde se mostraban a las menores.

La congresista y ahora candidata a senadora, del partido ultraconservador Renovación Popular que tiene al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga como candidato presidencial, expuso la semana pasada que está en contra del aborto terapéutico, el único legal en el país andino, pues en casos de violación a niñas, la víctima es real es el feto, si se decide abortar.

Comentó que hace 10 años abrió un centro donde acoge a estas niñas y afirmó que ninguna se arrepintió de dar a luz. Días después de estas declaraciones, se difundieron en redes sociales imágenes del 'Hogar y Refugio La Casa del Padre' donde las menores eran expuestas junto a sus bebés en actos públicos.

Este lunes, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables anunció que ha dispuesto de manera inmediata, acciones de supervisión y verificación en este centro "para establecer si se cumplieron los estándares de atención y de protección integral".

El Ministerio espera así que "se determinen las responsabilidades que correspondan ante cualquier vulneración de la normativa vigente, actuando conforme a ley bajo el principio del interés superior del niño".

Reacciones de la congresista y su partido Renovación Popular

Tras la difusión de estas imágenes de actos en el centro de menores, que fueron rechazadas por organizaciones feministas y usuarios en redes sociales, Jáuregui emitió un comunicado en el que aseguró que este refugio ha sido visitado en diversas oportunidades por ministras de la Mujer con una valoración positiva.

"Todas las adolescentes embarazadas, ultrajadas y mamás con sus bebés, en extrema pobreza, que acoge, cuida y protege el Refugio Casa del Padre son atendidas en un claro espíritu de apoyo complementario al Estado, sin sustituir ni interferir en las competencias que la ley le asigna", indicó la pastora evangélica, que poco después de emitir el comunicado hizo privada su cuenta en redes.

Su partido, Renovación Popular emitió este lunes un comunicado en el que afirmó que no comparte ni avala lo ocurrido en dicho evento "donde se expuso de manera indebida a niñas provenientes de un albergue. Es hecho no representa los valores ni la línea de nuestro partido", remarcó.

"Bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública. Lamentamos profundamente el daño ocasionado y expresamos las disculpas correspondientes por una situación que no fue promovida ni autorizada por Renovación Popular", agregó la formación política, que no nombró a la congresista.