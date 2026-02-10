Decomisan 9 armadillos andinos disecados y convertidos en matracas de carnaval en Bolivia

El quirquincho andino o Chaetophractus Nationi es una especie omnívora que habita en pastizales de altura donde cava su madriguera en suelos arenosos, y se encuentra en las punas de Bolivia, Perú y el norte de Argentina y Chile. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Forestal de Bolivia informó este martes sobre el decomiso de nueve quirquinchos o armadillos andinos disecados transformados en matracas usadas por algunos danzarines que participan en el Carnaval de Oruro, el más famoso del país y uno de los principales en Suramérica.

"Hemos podido decomisar en el último convite (acto previo al Carnaval de Oruro) nueve quirquinchos a las diferentes fraternidades que hacen uso de estos elementos para la danza", dijo a los medios el director nacional de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), coronel José Luis Alarcón.

Alarcón recomendó a la población no usar partes o derivados de animales silvestres, como pieles o plumas, ya que estas prácticas están sancionadas por ley con una pena de 2 a 6 años de cárcel, que se agrava de 3 a 8 años si se trata de una especie en peligro de extinción, que es el caso de los quirquinchos.

En 2022, el Gobierno promulgó una ley que declaró al quirquincho andino o Chaetophractus Nationi como Patrimonio Natural, para dar prioridad a la "protección, conservación y defensa" de estos animales y su hábitat.

Esta especie es omnívora y habita pastizales de altura donde cava su madriguera en suelos arenosos, y se encuentra en las punas de Bolivia, Perú y el norte de Argentina y Chile.

El quirquincho andino se caracteriza por la armadura o caparazón que le recubre el dorso y su cuerpo puede llegar a medir hasta 40 centímetros de longitud, mientras que su cola puede alcanzar los 12 centímetros.

Proteger la fauna en festividades

La principal amenaza contra el quirquincho es la caza con fines tradicionales, ya que su caparazón se utiliza para fabricar matracas que se utilizan en danzas típicas como la morenada o también para hacer instrumentos musicales como los charangos, pese a las normas que prohíben el uso de este animal con esos fines.

Alarcón compareció ante los medios junto al viceministro de Medio Ambiente, José Ernesto Ávila, quien informó sobre una resolución del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente que busca reducir y prevenir los impactos ambientales en las festividades del carnaval en el país.

Precisamente, esta resolución ratifica "el cuidado de los animales" y la prohibición del uso de partes o derivados de animales en las fiestas del carnaval, indicó Ávila.

Alarcón señaló que Pofoma ha estado realizando "controles rutinarios y extraordinarios" por las celebraciones del carnaval en Bolivia, donde abundarán los desfiles de bailes típicos y de disfraces, sobre todo entre este sábado y el próximo martes.