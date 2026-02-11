Desmantelan en Brasil un grupo dedicado a difundir vídeos de violaciones a mujeres sedadas

Con 'Manas', la cineasta brasileña Marianna Brennand lleva al cine la violencia sexual "sistémica" que sufren mujeres y niñas en Brasil y que, en contextos de aislamiento y desprotección institucional, apenas encuentra vías de denuncia. Una realidad que la película, candidata al Goya a Mejor Película Iberoamericana, aborda a partir de casos reales en la isla de Marajó. ( EFE )

La Policía Federal de Brasil lanzó este miércoles un operativo para golpear el brazo local de una red transnacional dedicada a la difusión de videos de abusos sexuales cometidos contra mujeres sedadas, en la que habrían participado al menos siete brasileños.

La investigación, que comenzó en 2025 gracias a la cooperación internacional vía Europol, involucró a más de 20 países y permitió identificar una red global que compartía material de abusos sexuales contra mujeres en estado de sedación.

La Policía Federal brasileña investiga a siete nacionales al parecer involucrados en estos crímenes, quienes, según las pruebas que constan en la investigación, utilizaban aplicaciones de mensajería para discutir el uso de medicamentos sedantes.

Y, de acuerdo al comunicado, "demostraban conocimientos técnicos sobre marcas comerciales y los efectos adversos de dichas sustancias".

Incautaciones y detenciones

En los operativos de este miércoles se incautaron equipos electrónicos, dispositivos de almacenamiento y computadoras que serán analizados.

Según el comunicado oficial, los agentes procedieron con la ejecución de tres órdenes de detención temporal y siete órdenes de registro en cinco estados del país: São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Pará y Bahía.

Los investigados podrían enfrentar cargos por violación de personas vulnerables y difusión de escenas de violación.

Directora produce filme sobre niñas violadas en Brasil

"Espero que todas las mujeres y niñas que han sufrido violencia se sientan vistas, escuchadas, abrazadas y alentadas a romper sus silencios al ver 'Manas'", señala la directora, Marianna Brennand (Brasilia, 1980), en una entrevista con EFE.

La película se presenta en los Premios Goya, de España, y muestra con toda su crudeza un fenómeno que se vuelto sistémico e Brasil.