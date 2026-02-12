Ayuda mexicana llega a Cuba mientras Rusia evalúa enviar petróleo ante la crisis energética

Dos barcos con ayuda humanitaria de México llegaron a Cuba este jueves, mientras la isla enfrenta lo que equivale a un bloqueo estadounidense de los envíos de petróleo. ( AFP )

Dos barcos mexicanos con 814 toneladas de alimentos y productos básicos llegaron este jueves al puerto de La Habana, en medio del agravamiento de la crisis energética y económica que atraviesa Cuba tras el endurecimiento de las restricciones de Estados Unidos sobre el suministro de petróleo a la isla.

El primero de los buques de apoyo logístico de la Armada de México entró a la bahía habanera alrededor de las 8:30 de la mañana (hora local), mientras el segundo aguardaba aún fuera del puerto, según constató la agencia EFE.

El envío fue anunciado por el Gobierno mexicano como un gesto de "solidaridad y ayuda humanitaria" en un momento crítico para el abastecimiento de la isla.

La ayuda llega después de que México detuviera sus envíos de crudo a Cuba tras la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó con imponer aranceles a los países que suministraran petróleo al país caribeño. Pese a ello, el Gobierno mexicano mantiene su respaldo humanitario y ha intensificado su papel diplomático en el conflicto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este jueves que su administración está dispuesta a facilitar un "diálogo" entre Washington y La Habana. "Ya lo hemos hecho. Depende de los dos países.

Nosotros, tanto al Departamento de Estado de Estados Unidos como a través de la embajada de Cuba en México, hemos planteado que México pone todo de su parte para poder generar un diálogo que permita en el marco de la soberanía de Cuba", afirmó durante su conferencia matutina.

La llegada de los barcos mexicanos se produce en un contexto de severa escasez de combustible en Cuba, provocada en gran medida por las restricciones estadounidenses al suministro de crudo venezolano y a otros posibles proveedores. La falta de energía ha obligado a la isla a aplicar racionamientos más estrictos y a adoptar medidas extraordinarias para preservar sus reservas.

Rusia también pondera enviar petróleo

En paralelo, Rusia evalúa suministrar petróleo a Cuba como parte de su asistencia "humanitaria", según informó el diario ruso Izvestia. El Ministerio de Desarrollo Económico de Moscú señaló al periódico que "se espera que Rusia pronto suministre petróleo y derivados de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria", en medio del agravamiento de la crisis energética.

La escasez de combustible ha afectado incluso el tráfico aéreo. El regulador federal ruso de aviación, Rosaviatsia, indicó que las dificultades para cargar combustible en aeropuertos cubanos obligaron a aerolíneas rusas como Rossiya Airlines y Nordwind Airlines a ajustar sus horarios.

Rossiya operará varios vuelos solo de regreso desde La Habana y Varadero hacia Moscú para facilitar la salida de turistas rusos.

Vuelos siguen en suspenso

El Gobierno ruso recomendó además a sus ciudadanos evitar viajes a Cuba hasta que la situación se normalice. Otras aerolíneas internacionales, entre ellas las canadienses Air Transat y WestJet, también suspendieron vuelos hacia la isla por la falta de combustible.

Rusia, aliado histórico de Cuba, ha acusado a Estados Unidos de intentar "sofocar" a la isla con sus medidas económicas, mientras Washington mantiene su estrategia de presión para debilitar al gobierno cubano.

En este escenario, la llegada de ayuda humanitaria y la posible asistencia energética externa se convierten en factores clave para aliviar, al menos temporalmente, la crisis que enfrenta el país caribeño.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.