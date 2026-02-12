Un adolescente admite que participó en un ataque con explosivos a un batallón en Colombia

El adolescente participó en un ataque al batallón de infantería Francisco de Paula Santander, en la ciudad de Ocaña, hecho que sucedió en una zona urbana y dejó cuatro soldados heridos y un guerrillero muerto. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven de 17 años aceptó haber participado en un ataque con explosivos que la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) perpetró contra un batallón de infantería en el departamento de Norte de Santander (noreste), el pasado 7 de febrero, informó este jueves la Fiscalía.

El ente acusador imputó al adolescente los delitos de "terrorismo, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas", entre otros cargos.

Esto se debe a su participación en un ataque al batallón de infantería Francisco de Paula Santander, en la ciudad de Ocaña, hecho que sucedió en una zona urbana y dejó cuatro soldados heridos y un guerrillero muerto.

Evidencias contra el adolescente

Las pruebas indican que el menor de edad, quien iba a bordo de una motocicleta, presuntamente se ubicó "muy cerca" del lugar del ataque para facilitar la huida del guerrillero que estacionó una volqueta (camión) cargada con explosivos frente a la sede militar, y falleció tras la detonación "de manera descontrolada" de la carga que portaba.

Una vez procesado por la Fiscalía, el adolescente aceptó los cargos y cumplirá medida de internamiento preventivo en un centro especializado para menores de edad.

El comandante de la Segunda División del Ejército, el brigadier general Rodolfo Morales Franco, señaló el día que se conocieron los hechos que esta acción terrorista "habría sido perpetrada por integrantes del Frente Carlos Armando Cauca Guerrero del grupo armado organizado ELN".

Según agregó el general Morales, el ataque contra el batallón es una represalia por la operación militar que se llevó a cabo esa semana con bombardeos contra el ELN en la región del Catatumbo, área en la que opera la unidad atacada en Ocaña.

En diciembre pasado, el ELN asaltó con drones una base militar en la vecina localidad de Aguachica, en el departamento del Cesar, donde siete soldados murieron y 31 más quedaron heridos.