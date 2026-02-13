ONU: Estados Unidos incumple la Carta de Naciones Unidas con sus sanciones contra Cuba

Una persona observa ayer el puerto de La Habana, Cuba. ( EFE )

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló este viernes que Estados Unidos está incumpliendo la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional con sus sanciones contra Cuba, violando así sus obligaciones legales y causando el "desmantelamiento" del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua.

"Este tipo de sanciones sectoriales afectan a los más vulnerables, no son efectivas y no cumplen ni con la Carta de Naciones Unidas ni con el derecho internacional porque las sanciones deben ser impuestas por el Consejo de Seguridad (de la ONU), no por un país", dijo la portavoz del organismo, Marta Hurtado.

Estados unidos ha aumentado la presión sobre Cuba amenazando con aranceles a los países que exporten petróleo a la isla, producto del que dependen casi enteramente las plantas termoeléctricas que generan electricidad.

"Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los derechos humanos", sostuvo el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, mediante una declaración, en la que hace un llamamiento para que todos los Estados que han impuestos sanciones sectoriales unilaterales las dejen sin efecto.

Funcionamiento de las UCI

En el ámbito sanitario, el organismo recordó que, por ejemplo, el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos y de las salas de urgencias se ve comprometido, al igual que la producción o almacenamiento de vacunas, de productos sanguíneos y otros medicamentos sensibles a la temperatura.

"Si la cadena de frío se rompe entonces no hay suministro de vacunas y puede haber brotes de enfermedades que pueden diseminarse rápidamente", recalcó la portavoz.

Asimismo, la escasez de combustible ha perturbado el sistema estatal de racionamiento y la canasta básica regulada, afectando a los programas de alimentación escolar, a las maternidades y residencias de ancianos, entre otros.

La ONU también enfatizó que las sanciones estadounidenses impiden que el propio Estado cubano cumpla con su obligación de atender las necesidades de los más vulnerables, aunque recalcó que corresponde a las autoridades hacer lo posible para que haya una medicación y una desescalada de este enfrentamiento.

Igualmente recordó a las autoridades cubanas que debe respetar los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión en la isla.

La escasez de combustible también ha afectado las actividades de ayuda de la ONU, en particular las emprendidas para afrontar las consecuencias en la población del huracán Melissa del pasado octubre, ya que la organización no cuenta con ningún acceso preferencial a la gasolina o al diésel.

Leer más Irán acusa a Trump de incitar a la violencia y amenazar su soberanía en carta a la ONU