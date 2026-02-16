×
viajes no esenciales a Cuba
viajes no esenciales a Cuba

Costa Rica insta a sus nacionales a salir de Cuba y a no viajar a la isla ante escasez

Las autoridades advierten que las posibilidades de evacuar a costarricenses en Cuba son limitadas, lo que hace urgente su salida.

    Expandir imagen
    Costa Rica insta a sus nacionales a salir de Cuba y a no viajar a la isla ante escasez
    Personas caminan y andan en bicicleta por una calle en La Habana, Cuba. (
    (AP/RAMÓN ESPINOSA)

    El Gobierno de Costa Rica instó este lunes a los costarricenses a evitar viajes no esenciales a Cuba y a los que ya se encuentran en la isla a salir de allí ante la crisis de combustible, alimentos y electricidad que atraviesa ese país.

    "Debido al agravamiento de la escasez de combustible, electricidad y productos básicos, como alimentos, agua y medicamentos en Cuba, se insta a todos los costarricenses que permanecen en la isla a salir de ella mientras haya vuelos comerciales disponibles.

    De igual manera se recomienda la suspensión de viajes no esenciales a Cuba", indicó un comunicado publicado por la Cancillería de Costa Rica.

    El pronunciamiento también advierte que "las posibilidades de evacuar a costarricenses, ya sea residentes o turistas en caso de emergencia son muy limitadas" y que el Gobierno "no dispone de los recursos económicos ni materiales necesarios para llevar a cabo este tipo de operaciones".

    Crisis económica y energética en Cuba

    Cuba atraviesa una grave crisis económica y energética, marcada por la escasez de productos básicos, la falta de combustible y frecuentes apagones, un contexto que las autoridades cubanas atribuyen en gran medida al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, además de a factores internos y al impacto acumulado de la pandemia.

    • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el pasado 29 de enero a través de una orden ejecutiva con aranceles a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana.

    La isla lleva varios años sumida en una de sus peores crisis debido entre otros factores a la ineficiencia de su sistema económico centralizado y traducida en desabastecimiento de combustible, alimentos, medicinas y otros productos básicos

