El valor de las reservas de bitcóin de El Salvador cae en más de 144 millones de dólares

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal. ( FUENTE EXTERNA )

El valor de las reservas de bitcóin (BTC) de El Salvador cayó en más de 144 millones de dólares respecto al monto alcanzado a finales de 2025, tras la caída del precio del criptoactivo más popular experimentada en los últimos meses y que este lunes rondó los 67.800 dólares, de acuerdo con registros oficiales consultados este lunes.

La cartera del Gobierno salvadoreño, según el sitio oficial de la estatal Oficina de Bitcóin, acumuló pasados unos minutos de las 13:00 hora local (19:00 hora GMT) del 16 de febrero más de 7.564 monedas de BTC, con un valor de 513,54 millones de dólares.

Impacto económico de la caída del bitcóin en El Salvador

A pesar de que el volumen de BTC acumulado es superior en 46 bitcoines, respecto a los 7.518 del último registro del 31 de diciembre de 2025, el valor es inferior, pasando de 658,15 millones el último día del 2025 a 513,54 millones.

La reducción de valor es de 144,61 millones de dólares, cercana al 22 %.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversionistas de este activo digital.

El bitcóin acabó 2025 con una caída del 6 % de su valor y por encima de 88.000 dólares, lejos del máximo histórico alcanzado durante la sesión del 6 de octubre de ese año por arriba de los 126.000 dólares.

Factores y reacciones ante la volatilidad del bitcóin

Y al menos hasta el 6 de febrero pasado, la caída acumulada del BTC era del 20,7 %. Respecto a su máximo en octubre de 2025, en los 126.186 dólares, la baja de la criptomoneda es cercana al 45 %.

De acuerdo con Sergio Ávila, analista de mercados de la plataforma Estrategias de Inversión (IG), las causas de las caídas que ha registrado la criptomoneda se deben "a las ventas masivas en tecnológicas e inteligencia artificial (IA), el cierre de largos apalancados y un mercado de futuros donde ya hay más cortos que largos".

Entre tanto, Javier Cabrera, de la empresa XTB -con experiencia en mercados financieros-, señaló que los inversores están liquidando posiciones y todo está yendo a liquidez en espera de un contexto más claro, tanto de resultados como de la dinámica de Kevin Warsh cuando asuma el cargo de presidente de la Reserva Federal (Fed).